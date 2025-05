La polémica entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán se reaviva con la publicación de un adelanto de la nueva canción de la cantante, en la que se deslizan claras indirectas hacia el exfutbolista, mencionándolo como “galáctico”, apodo que él mismo popularizó. Sin embargo, Xiomy Kanashiro, pareja actual de la 'Foquita', respondió con firmeza en ‘América Hoy’: “Él y yo estamos muy sólidos, muy tranquilos, cada quien tiene la libertad de hacer su música”, dejando claro que mantienen una relación estable y que no se ven afectados por las letras de la 'Reina del totó'.

La tensión entre Yahaira y Jefferson viene luego de que el exfutbolista confesara en su podcast que ya no escucha salsa y prefiere la cumbia, un detalle que muchos interpretaron como un distanciamiento en lo musical y personal. En su nueva canción, que Plasencia estrenará en los próximos días, canta versos como: “Eres problemático, aunque eres galáctico, pareces mi fanático y si hablas de mí que sea con nombre y apellido”, generando un debate público sobre los mensajes que ambos se lanzan a través de la música.

Xiomy Kanashiro: “No opino de terceras personas, estoy enfocada en trabajar”

Ante la creciente polémica, Xiomy Kanashiro dejó en claro que prefiere no involucrarse en las disputas públicas entre Yahaira Plasencia y Farfán y mantiene su atención centrada en sus propios proyectos. “No opino de terceras personas. Yo estoy enfocada en trabajar”, afirmó durante su intervención en ‘América Hoy’. La cantante subrayó que las indirectas no la afectan personalmente: “No, en realidad para nada. A mí no me afecta en nada la verdad, yo estoy trabajando en lo mío. Deberías preguntarle a él (Jefferson Farfán) si es que le afecta”.

Además, Xiomy enfatizó que ni ella ni Farfán han discutido sobre las provocaciones que se han hecho públicas. “Ni lo hablamos, no pasa por nuestra mente nada de eso, pero le deseamos bendiciones a todos para que sigan trabajando”, señaló, mostrando una postura madura y enfocada en el respeto y la buena energía, a pesar del contexto tenso que rodea a Yahaira y Jefferson. Esta actitud busca desviar la atención de los conflictos y poner énfasis en la estabilidad emocional y profesional que mantienen como pareja.