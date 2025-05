Yahaira Plasencia vuelve a estar en el centro de la atención tras los polémicos comentarios de Leslie Shaw, quien cuestionó la relevancia de su carrera musical. Lejos de quedarse en silencio, la intérprete respondió a su manera: compartiendo un adelanto de su nueva canción, que ha captado la atención de sus seguidores no solo por su ritmo, sino por la letra, que muchos interpretan como una indirecta para Jefferson Farfán.

El fragmento de su nueva canción, titulada 'Remember', difundido por la salsera en TikTok, ha generado una ola de especulaciones en redes sociales. Esto ocurre justo en medio de los rumores de que el exfutbolista Jefferson Farfán ya estaría conviviendo con su actual pareja, Xiomy Kanashiro.

¿Yahaira Plasencia le mandó indirecta a Jefferson Farfán?

En el video, Yahaira aparece en un estudio cantando y riendo mientras reproduce su nueva canción. Lo que más llamó la atención fue la letra, que muchos interpretan como un mensaje dirigido a Jefferson Farfán y su pareja, Xiomy Kanashiro. La canción, como su título sugiere, habla de alguien que desea revivir un encuentro del pasado pese a ya tener otra relación, un mensaje que ha sido tomado como una alusión al vínculo que Yahaira tuvo con el exfutbolista.

Además, la letra incluye referencias deportivas bastante evidentes como los goles, lo que reforzó las sospechas de que el mensaje estaría dirigido al exseleccionado nacional. Algunos también señalaron que la frase “fuera de zona” podría aludir sutilmente a 'Zona Musical', el programa conducido por la actual pareja de Farfán. En un fragmento del tema, se escucha a la salsera cantar:

“Si hablas de mí que sea con nombre y apellido para que sepan lo que te has perdido (…) Dicen que le duele tanto que no me perdona. Quiere su remember y ya tiene a otra persona. Mete muchos goles, pero está fuera de zona.”

La respuesta en redes sociales fue inmediata y numerosos usuarios interpretaron que la letra estaba dirigida a Jefferson Farfán, recordando la mediática relación que mantuvieron hace años, la cual estuvo llena de altibajos, separaciones e infidelidades.