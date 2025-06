Darinka Ramírez causó revuelo tras su participación 'El valor de la verdad', donde abordó temas sensibles relacionados con Jefferson Farfán, padre de su hija. La joven de 26 años no solo habló sobre su vida privada, sino que también evidenció las promesas incumplidas del exfutbolista, quien —según ella— le aseguró no tener dinero, pero ha realizado costosos regalos a sus otros hijos.

Durante la entrevista con Beto Ortiz, la madre de familia detalló que la 'Foquita' le prometió adquirirle un departamento para vivir con su hija, algo que hasta el momento no se ha concretado. “Me movilizo con la niña mediante taxis y se gasta bastante, no tengo auto. (¿Te ofreció comprarte un auto?) No me ofreció, si él quisiera lo podría dar por la seguridad de la bebé”, afirmó.

Darinka Ramírez y las promesas incumplidas de Jefferson Farfán

En el set del programa, uno de los acompañantes de Darinka cuestionó las supuestas carencias económicas Jefferson Farfán, recordando que recientemente le compró un automóvil BMW deportivo a su hijo mayor con Melissa Klug. “Con todo lo que ha demostrado de sus zapatillas, las casas donde vive, su último hijo tiene un BMW”, señaló.

Ante esto, Darinka Ramírez admitió que le creyó cuando Jefferson Farfán le aseguró que no tenía recursos, pero hoy duda de sus palabras. "Tiene 17 años, ya queda en él, pero me causa la intriga de en qué momento le va a comprar el departamento a la bebé. No le sacaba en cara a lo que le compraba a los otros niños en sí, porque si tiene la posibilidad de dar, que lo de, porque tiene cuatro", sostuvo. Pese a la disputa legal que los enfrenta, la influencer mantiene la esperanza: “Ha dicho públicamente que sí lo va a hacer, espero que sí, más que todo por mi hija, ¿no? Yo ya no le creo nada, pero espero que lo haga”.

La impensada excusa de Jefferson Farfán para no firmar a su hija con Darinka Ramírez

Durante el programa, Darinka relató que, al insistirle a Jefferson Farfán para que reconociera a su hija desde el nacimiento, él le respondió con una decisión firme: lo haría solo cuando la bebé cumpliera un año. “Me explicó que Yahaira tuvo mucha presión mediática y que pasó una depresión por el tema, y que no quería que yo también pase por lo mismo cuando mi hija está pequeña, así que el trato fue firmarla al año de nacida y que la gente no se cargue de las malas vibras de las personas”, declaró.

Durante sus primeros meses de vida, la niña llevó solo el apellido de la madre: Ramírez. “A los 11 meses que tenía mi hija, recién se hizo el proceso de la firma y entonces ahora se llama ‘Farfán Ramírez’ (...) En algún momento, si no se realizaba la firma iba a ser cuestionada de repente hasta en su colegio”, expresó.