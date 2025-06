Darinka Ramírez estuvo en el pódcast ‘Todos Sanamos’, conducido por la psicóloga Lizbeth Cueva, donde habló sin filtros sobre el vínculo que mantiene con Jefferson Farfán. En la entrevista, Darinka afirmó que el futbolista no cumple como padre, señalando que no es una figura presente en la vida de su hija.

Estas declaraciones se dieron pocos días antes de su esperada participación en el programa ‘El valor de la verdad’, donde promete revelar detalles inéditos y momentos desconocidos de su vínculo con Farfán, incluyendo episodios polémicos como un intento de llevarse a ella y a su hija fuera del país.

Darinka Ramírez habló sobre el rol de padre de Jefferson Farfán

Durante la entrevista, Darinka Ramírez expresó su pesar por la ausencia de Jefferson Farfán en la vida de su hija. La influencer confesó que le resultó difícil criar sola a su pequeña, especialmente al venir de una familia con un fuerte lazo afectivo. “Eso fue una de las cosas que me chocó porque yo siempre he tenido a mis papás al lado, mis abuelos también están juntos, vengo de una familia muy unida y el hecho de mudarme sola y que el papá aparezca por ratos y no tenga ese apoyo, se me hizo difícil, pero ya me acostumbré. No es un papá presente. Tampoco emocionalmente”, declaró.

La influencer confesó que, a pesar de los problemas con el exfutbolista, siempre esperó un mayor compromiso de su parte. Sin embargo, siente que Farfán nunca ha mostrado interés de pasar más tiempo con la pequeña. “Yo siempre espero que tenga esa iniciativa y siento que no la tiene (...) A veces me da ese sentimiento de tristeza de que no lo tenga al lado, que sea un papá presente (...) que no tenga que estar 24/7, pero que le dedique un tiempo a la semana”, agregó.

¿Darinka Ramírez compartió indirecta a Jefferson Farfán?

A pocas horas de su esperada aparición en 'El valor de la verdad', Darinka Ramírez sorprendió a sus seguidores al publicar un video con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia Jefferson Farfán, padre de su hija. En sus historias de Instagram, la joven compartió un clip del influencer colombiano ‘El Playonero’, acompañado del texto “mood” (estado de ánimo).

El fragmento del video contenía una frase que no pasó desapercibida: “Eso de ser fiel todos los días cansa. Hasta mañana, infieles, porque la fidelidad la tengo yo”. La publicación despertó una ola de especulaciones en redes sociales, ya que algunos seguidores lo tomaron como una posible insinuación sobre una infidelidad en su pasada relación con la ‘Foquita’. Este mensaje podría ser solo el anticipo de lo que revelará en el sillón rojo del programa conducido por Beto Ortiz.