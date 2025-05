El pasado martes 27 de mayo, Laura Spoya sorprendió al anunciar fin de su relación con el mexicano Brian Rullan, con quien compartió diez años de vida sentimental. La noticia generó una oleada de comentarios en redes sociales y desató una serie de especulaciones sobre las causas de la ruptura, incluyendo un supuesto vínculo con Abneer Robles, productor del pódcast 'Good Time', quien está casado. Esta situación provocó una gran molestia en la influencer, ya que fue blanco de fuertes ataques en redes sociales.

Tanto Laura Spoya como Robles han negado cualquier relación más allá de lo profesional, y la exMiss Perú incluso ofreció disculpas públicas a la esposa del productor por el revuelo causado. Sin embargo, su ausencia en las últimas emisiones del pódcast ha mantenido la atención del público. Este jueves 29 de mayo 'Amor y fuego' abordó a la conductora para conocer su versión de los hechos.

La reacción de Laura Spoya ante supuesto romance con Abneer Robles

Durante el encuentro con la prensa, Laura Spoya fue consultada por los rumores que la vinculan con Abneer Robles. Su semblante cambió de inmediato y con evidente molestia respondió: “No tengo nada que decirte, no voy a responder, ya respondí todo lo que tenía que decir, ya está dicho y las cosas se van a solucionar por interno”, zanjando cualquier tipo de especulación.

Cuando los reporteros le preguntaron por los comentarios negativos que su expareja Brian Rullan apoyó en redes sociales durante el proceso de separación. La exMiss Perú evitó dar detalles y respondió de forma escueta: “No tengo nada que decir, nada”. Ante la consulta sobre su estado emocional, aseguró: “Bien, perfectamente” y descartó rotundamente una posible reconciliación con el empresario mexicano. Asimismo, confirmó que continuará enfocada en su trabajo, pese al complejo momento personal que atraviesa.

Laura Spoya confirmó su separación de Brian Rullan

El 27 de mayo, Laura Spoya relató en 'Good Time': “Ha sido una noche complicada, no es fácil para mí. El tema que he tratado de mantener en estricto privado, que es el de mi relación, que he intentado que no se involucren, soy yo quien sabe lo que está pasando y quien está sobrellevando las luchas desde hace bastante tiempo”.

La exMiss Perú confesó que el proceso de separación es largo y complejo. “Nunca es fácil cuando una relación se termina, nunca es fácil un proceso de separación. Si he tratado de proteger a capa y espada lo que está sucediendo es por el amor a mis hijos, no he querido hacer de esto un circo. Sé la mujer que soy y sé lo fuerte que soy”, afirmó entre lágrimas.