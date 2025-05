Susana Alvarado, conocida cantante de Corazón Serrano, encendió las alarmas de sus seguidores tras ausentarse del canto en el concierto inicial de la gira 'Acceso al Corazón 3', realizado el 26 de mayo en Tacna. Aunque estuvo presente en el escenario, su evidente malestar fue notorio, lo que motivó un anuncio oficial para informar al público sobre su condición.

La agrupación musical y el equipo explicaron que Susana estaba atravesando problemas de salud, lo que les impidió rendir al máximo durante la presentación. Pese a ello, las cantantes de Corazón Serrano se esforzaron para cumplir con el compromiso y no defraudar a sus fanáticos, en medio de opiniones divididas entre aplausos y críticas.

Estado de salud de Susana Alvarado afecta su participación en Corazón Serrano

El animador encargado del concierto detalló que Susana Alvarado y Briela Cirilo presentaban síntomas como dolores corporales y problemas de voz, pero aun así decidieron aparecer para acompañar al público. “Están malitas de la voz, con dolor en el cuerpo, con frío, con dolor en la cabeza, con dolores por todos lados, pero aquí están sacando adelante este bonito concierto”, expresó durante el evento, destacando el esfuerzo del grupo ante la adversidad.

Este contexto generó reacciones diversas. Mientras varios seguidores mostraron solidaridad con la pareja de Paco Bazán y valoraron su dedicación, comentando: "Gracias por no fallarle a tu público, Susanita”, “Aunque está enfermita, siempre radiante nuestra ‘Morena de Oro’”, y “Tu brillo en el escenario siempre es necesario. Que te sanes pronto”, otros expresaron su descontento con mensajes como: "Si no canta Susanita no pago mi entrada, hasta que ella se recupere" y "Yo quería ver al grupo completo, entonces ya no compro mi Acceso al Corazón 3 para Trujillo".

Kiara Lozano revela delicado estado de salud en Corazón Serrano

Previo al concierto, la cantante Kiara Lozano confirmó en una transmisión en vivo que varias integrantes del grupo enfrentan problemas de salud, en particular una gripe que afecta a más de una de ellas. “Gracias a Dios yo estoy libre de la gripe, porque acá varias chicas están con gripe, están mal”, indicó.

Kiara compartió además que tuvo que asistir a Briela Cirilo con una inyección para mejorar su estado, y mencionó que Susana también se encontraba enferma. “La verdad es que es un poco estresante para ellas saber que mañana tenemos un Acceso y están mal todavía. Susi también estaba delicada”, comentó, reflejando la preocupación dentro del grupo.