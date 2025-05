Durante la última emisión de 'Magaly TV, la firme', el escándalo en torno a Edwin Guerrero, líder y dueño de Corazón Serrano, tomó un giro aún más polémico. Una tercera mujer reveló haber mantenido una relación sentimental con el cantante desde marzo de 2024, en simultáneo con sus vínculos con Ana Lucía Urbina y Alina Loja. La nueva confesión fue respaldada por conversaciones y mensajes enviados al equipo de producción del programa conducido por Magaly Medina.

Lo más delicado del caso no solo es la cantidad de relaciones paralelas, sino también las denuncias de presuntas amenazas por parte de Edwin Guerrero hacia una de las involucradas. Yeni Medina, conocida como la ‘Robotina Cajamarquina’, expresó que ha sido intimidada para guardar silencio. "Me están intimidando, que si salgo a hablar me pueden denunciar", escribió en uno de los mensajes presentados al aire.

¿Cuál fue el mensaje de Ana Lucía Urbina?

Ante el revuelo mediático, Ana Lucía Urbina, expareja de Edwin Guerrero y vocalista principal de Corazón Serrano, no ha dado declaraciones directas. Sin embargo, sorprendió a sus seguidores al publicar una historia en Instagram con un mensaje espiritual y cargado de significado: “Grábate estas tres cosas: Donde Dios te sacó, no volverás. Donde Dios te colocó, florecerás. Donde Dios te envíe, triunfarás.”

Foto: Instagram

'Robotina cajamarquina' y 'Reina Colibrí' revelan su relación con Edwin Guerrero

Alina Loja, tiktoker conocida como la ‘Reina Colibrí’, fue la primera en hacer pública su historia de amor con Edwin Guerrero, asegurando que la relación ocurrió mientras él aún estaba con Ana Lucía Urbina. Posteriormente, Yeni Medina se comunicó con Alina para confirmar que sus fechas también coincidían. “Yo estuve saliendo con él, pero veo que las fechas tanto las mías como las tuyas coinciden”, le escribió.

Además, Medina relató que temía hablar por posibles represalias, afirmando: "Tengo muchas pruebas donde me dicen que a la chica (Alina) la van a denunciar por mostrar audios. Si yo salgo a hablar, me harán lo mismo". Magaly Medina también expuso indirectas de Yeni hacia Edwin en TikTok, lo que indicaría que el tema aún la afecta.