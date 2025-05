Kiara Lozano preocupa al exponer estado de salud de sus compañeras de Corazón Serrano: "Están mal"

En medio de rumores sobre su vida personal, Kiara Lozano vuelve a generar titulares, esta vez por un motivo que ha alarmado a los seguidores de Corazón Serrano. La joven intérprete confesó en una reciente transmisión en vivo que varias de sus compañeras están atravesando un cuadro gripal, lo que ponía en duda su participación en el concierto programado para este 25 de mayo en Tacna.

Durante la transmisión en su cuenta de TikTok, Kiara Lozano aseguró que, afortunadamente, ella es la única que no ha caído enferma, mientras que otras integrantes continúan con síntomas. Este comentario se suma a una transmisión anterior, donde estuvieron todas las chicas del grupo, excepto Susana Alvarado, Lesly Águila y Briela Cirilo, quienes ya habían sido mencionadas como afectadas por gripe, aunque indicaron estar en proceso de recuperación.

¿Qué dijo Kiara Lozano sobre la salud de sus compañeras?

Durante la transmisión, Kiara Lozano compartió su preocupación con frases que no pasaron desapercibidas: "No sabemos... gracias a Dios yo estoy libre de la gripe porque acá varias chicas están con la gripe, están mal". La cantante incluso relató que le habría brindado asistencia médica a una de sus compañeras, Briela Cirilo, quien no podía levantarse por su estado de salud.

"Recién vine del cuarto de Briela, la tuve que inyectar porque estaba malita todavía. La verdad es que es un poco estresante para ellas saber que mañana tenemos un Acceso (show) y están mal todavía. Susi también estaba delicada", agregó la también influencer, preocupando a sus fanáticos.

Kiara Lozano reveló estrictas normas en Corazón Serrano

Hace unas semanas, durante otra transmisión en vivo, Kiara Lozano explicó que en Corazón Serrano existen normas estrictas, incluso en detalles como el uniforme: "Desde que te pones tu short mal o de otro color, desde que te pones otro zapato". Según Kiara, si una integrante no cumple con estas reglas, se le aplica un "descuento", que es una penalización económica. "Mientras que las demás estén uniformadas y tú tengas ese detalle, pues obviamente viene a ser una falta (...) Nosotros tenemos normas y descuentos que tenemos que aceptar", comentó.

Las normas también se extienden al comportamiento durante las presentaciones en vivo. La cantante añadió que, en el escenario, no se puede realizar ciertas acciones, como recibir celulares o regalos al inicio del show. "Hay muchas cosas que no se pueden hacer y está firmado", explicó.