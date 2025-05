El padre biológico de Cassandra Sánchez, Carlos Morales Andrade, ha reaparecido públicamente tras varios años de silencio para expresar el profundo dolor que siente por el cambio de apellido de su hija. En una reciente declaración, el exejecutivo de la extinta aerolínea Aerocontinente reveló el impacto emocional que le generó saber que su hija que tuvo con Jessica Newton adoptó el apellido de Fernando Sánchez de Lamadrid, actual esposo de la organizadora del Miss Perú y figura paterna que la acompañó durante su crianza. “Le pidieron que lo hiciera y ella accedió porque quiere mucho a su madre. (...) Es doloroso, dolorosísimo”, confesó Morales Andrade con evidente afectación en entrevista con el podcast 'Sin permiso'.

La historia familiar detrás de esta decisión ha captado nuevamente la atención pública, especialmente por los antecedentes que marcaron la relación entre Morales y Newton. Cabe recordar que en 2008, Jessica lo demandó por pensión alimenticia, y desde entonces la distancia entre padre e hija se hizo más evidente. A los 18 años, Cassandra decidió cambiar legalmente su apellido, reconociendo así la figura de Fernando Sánchez de Lamadrid como el verdadero pilar paterno en su vida.

El duro testimonio del padre biológico de Cassandra Sánchez de La Madrid

Carlos Morales Andrade rompió su silencio en una entrevista para el pódcast 'Sin permiso', donde compartió por primera vez su versión sobre el distanciamiento con sus hijos y el profundo dolor que le causó el cambio de apellido de Cassandra Sánchez de La Madrid. En su testimonio, el exejecutivo de Aerocontinente relató que, durante los años en que enfrentaba problemas legales y laborales en Estados Unidos tras el escándalo de la aerolínea, surgió una narrativa que lo alejó de su familia. “Yo estaba en Estados Unidos enfrentando toda esta historia y, seguramente, le dijeron a Jessica ‘él no regresa’, porque se va a quedar allá y, quizás, le metieron todo el miedo del mundo”, comentó.

Además, Morales señaló que durante ese periodo de crisis personal, en el Perú se tomó la decisión de cambiarle el apellido a sus tres hijos, lo cual considera una herida abierta que aún no logra superar. “Estando yo con los problemas de Aerocontinente, defendiendo a capa y espada, demostrando nuestra transparencia, acá le estaban cambiando el apellido a mis hijos, que fue muy doloroso”, lamentó.

El distanciamiento con Cassandra Sánchez es tal que, según confesó, no mantiene ningún vínculo con ella ni conoce a su yerno, el cantante Deyvis Orosco, ni a su nieto. “No hay en este momento una relación... No conozco a mi yerno... a mi nieto tampoco”, declaró visiblemente afectado. Su relato deja entrever una historia familiar marcada por el silencio, las decisiones difíciles y una lucha emocional que todavía no encuentra reconciliación.

Padre biológico de Cassandra Sánchez se emociona y le promete emotivo regalo

Carlos Morales Andrade no solo habló del dolor que siente por el distanciamiento con su hija, Cassandra Sánchez de La Madrid, sino que también reveló una conmovedora sorpresa que ha preparado para ella con mucho amor y nostalgia. Visiblemente emocionado, contó que tiene lista una caja llena de recuerdos de la infancia de Cassandra, un gesto que, según él, refleja el amor incondicional que siempre le ha tenido, pese a la distancia.

“Ella va a recibir, cree que no lo he preparado para ella, pero va a recibir una caja donde está su primer zapato hecho metal, la primera corbata que me dibujó cuando estaba en el kínder por el Día del Padre, sus primeras sumas, su primer juguete, su primer diente que yo lo ponía en una bolsita que decía 'del ratón Miguelito’”, relató con evidente afecto.

Morales subrayó que solo alguien que ama de verdad es capaz de guardar con tanto esmero esos objetos tan significativos, a pesar del paso del tiempo y las heridas emocionales. “Es muy difícil que alguien guarde y arme esa caja si no te ama. Lo que le hayan dicho, las palabras se las lleva el viento”, expresó, haciendo un llamado a rescatar los lazos afectivos más allá de los malentendidos o influencias externas. Su testimonio no solo ha conmovido a muchos, sino que también abre una ventana de esperanza para una posible reconciliación familiar basada en los recuerdos, el amor y el perdón.