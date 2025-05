En una reveladora entrevista en el pódcast 'Sin permiso', Carlos Morales, empresario y exgerente de Aerocontinente, rompió su silencio tras años alejado de la opinión pública. El padre biológico de Cassandra Sánchez De Lamadrid confesó que su relación con Jessica Newton fue extramatrimonial, pero no secreta. “Se lo dije de frente a mi esposa”, afirmó con contundencia.

El empresario detalló que su romance con Jessica Newton ocurrió en la década de los 90, cuando él aún estaba casado con su entonces pareja, Tatiana. Pese a ello, Morales afirmó que no considera que haya sido una infidelidad, ya que terminó su convivencia con su esposa al iniciar su vínculo con la exMiss Perú.

La historia de amor de Carlos Morales y Jessica Newton

Según Carlos Morales, la relación con Jessica Newton no fue un secreto para su entorno cercano. Aunque legalmente seguía casado, explicó que en esa época no era sencillo obtener el divorcio en el Perú. “Nunca oculté la relación, se lo dije de frente a mi esposa (...) No me divorcié porque no te daban el divorcio en esa época, así nomás”, sostuvo. Sin embargo, el empresario relató que Jessica Newton ocupaba el rol de pareja formal en su entorno social. “Ella tuvo su casa, viajaba conmigo y era la dama del hogar”, señaló.

Sobre el fin de la relación, Morales sugirió que la distancia fue un factor determinante. El exejecutivo de Aerocontinente explicó que, durante los años en los que enfrentaba problemas legales y laborales en Estados Unidos tras el escándalo de la aerolínea, comenzó a circular una versión que lo distanció aún más de su familia.

“Yo estaba en Estados Unidos enfrentando toda esta historia y, seguramente, le dijeron a Jessica ‘él no regresa, se va a quedar allá’ y, quizás, le metieron todo el miedo del mundo”, comentó Morales durante la entrevista.

Carlos Morales confiesa su drama por el cambio de apellido de su hija Cassandra

El padre de Cassandra Sánchez De Lamadrid también reveló el profundo dolor que sintió cuando supo que su hija había decidido adoptar legalmente el apellido de Fernando Sánchez De Lamadrid, esposo de Jessica Newton. Según Morales, la decisión se tomó cuando Cassandra cumplió 18 años, como un acto de cariño hacia su madre y su figura paterna durante la infancia.

“Le pidieron que lo hiciera y ella accedió porque quiere mucho a su madre. (...) Es doloroso, dolorosísimo”, declaró visiblemente afectado. Morales señaló que esta distancia con su hija se profundizó tras una demanda por pensión alimenticia presentada por Newton en 2008. Desde entonces, el vínculo con Cassandra se fue debilitando.