La manager comercial del Miss Perú, Cassandra Sánchez de Lamadrid decidió responder por primera vez las declaraciones de su padre biológico, Carlos Morales. Este aseguró que su hija fue “incitada” a cambiarse de apellido y que mantuvo una relación con Jessica Newton mientras él estaba casado. Frente a estos cuestionamientos, Cassandra dejó en claro que su vida y decisiones son producto de su propia voluntad y reafirmó el importante rol que han tenido en su crianza su padre legal, Fernando Sánchez De Lamadrid, y su madre, Jessica Newton.

En medio de esta controversia, Cassandra Sánchez reiteró que no tiene intención de alimentar polémicas y que mantiene una postura firme, enfocada en su crecimiento profesional y personal. Su prioridad ahora está en el certamen Miss Perú, evento que se realizará próximamente en Cusco, en el que ella tiene un rol importante en la organización.

Cassandra Sánchez y su respuesta a las declaraciones de su padre biológico

En declaraciones al programa 'Amor y fuego', Cassandra Sánchez De Lamadrid abordó directamente las acusaciones de Carlos Morales. La esposa de Deyvis Orosco enfatizó: “Yo creo que padre es el que cría, no el que engendra, y hablo por todas las personas que hoy por hoy tienen el gusto, la salud y la mentalidad de poder decir que tienen un padre como el mío, que es Fernando Sánchez De Lamadrid, y creo que no voy a hablar más del tema porque él es mi padre.”

Además, destacó la labor de su madre, Jessica Newton, quien sacó adelante a tres hijos sola: “Por otro lado, recordarle a la gente que tiene la memoria frágil, que mi mamá (Jessica Newton) sacó adelante a tres hijos sola, como madre soltera y no tengo nada más que decir.” Por último, pese a las controversias, aseguró mantener la calma y la tranquilidad, centrando sus energías en el Miss Perú que se llevará a cabo en Cusco.

Jessica Newton se ríe de las declaraciones de Carlos Morales

Hace unos días, Jessica Newton fue consultada sobre las sorpresivas revelaciones de su expareja, Carlos Morales, quien confirmó que tuvieron una relación extramatrimonial. Estas declaraciones se dieron justo en medio de su campaña para convertirse en candidato a la presidencia del Perú.

“Ni me interesa. Me generó risa. Es una etapa de mi vida que yo a dios gracias no recuerdo, pero que no deja de sorprenderme. Yo estoy feliz en mi vida personal. Tengo un esposo maravilloso, una familia super unida, un padre súper ejemplar que me ayudó a criar a mis hijos que son los más valiosos que tengo”, compartió la organizadora del Miss Perú Universo.