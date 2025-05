El drama familiar de la familia de Jessica Newton ha vuelto a ocupar titulares, luego de que Carlos Morales, padre biológico de Cassandra Sánchez, decidiera hablar públicamente sobre el distanciamiento con su hija y el profundo impacto que tuvo para él el cambio legal de apellido que ella realizó a los 18 años. Durante una emotiva entrevista en el pódcast 'Sin permiso', el ahora político reveló detalles inéditos de su historia y compartió un gesto cargado de simbolismo con el que espera algún día poder acercarse nuevamente a Cassandra.

La joven, hija de la exreina de belleza y actual directora del Miss Perú, Jessica Newton, decidió en su mayoría de edad adoptar el apellido de Fernando Sánchez de Lamadrid, esposo de su madre y figura paternal durante su crianza. Esta decisión marcó un punto de quiebre definitivo en la relación con Morales, quien se ha mantenido al margen de la vida pública por varios años, pero ahora reaparece con la intención de contar su versión.

El emotivo regalo que le preparó Carlos Morales a su hija Cassandra Sánchez

Con la voz entrecortada y una visible carga emocional, Carlos Morales compartió que ha guardado durante años objetos íntimos y recuerdos de la infancia de su hija como muestra de un amor que, según él, nunca desapareció a pesar de la distancia. En un intento por reconectar con Cassandra Sánchez, Morales ha preparado una caja llena de recuerdos que planea entregarle.

“Ella va a recibir, cree que no lo he preparado para ella, pero va a recibir una caja donde está su primer zapato hecho metal, la primera corbata que me dibujó cuando estaba en el kínder por el Día del Padre, sus primeras sumas, su primer juguete, su primer diente que yo lo ponía en una bolsita que decía 'del ratón Miguelito’”, relató emocionado el empresario.

Este gesto, aseguró, no responde a una estrategia mediática, sino al deseo genuino de recordarle a su hija que siempre la ha amado. “Es muy difícil que alguien guarde y arme esa caja si no te ama. Lo que le hayan dicho, las palabras se las lleva el viento”, afirmó Morales, quien insiste en que esos objetos simbolizan el vínculo paterno que él siente no haber perdido.

Carlos Morales confiesa su dolor por el cambio de apellido de su hija Cassandra Sánchez

La entrevista también sirvió como espacio para que Carlos Morales revelara uno de los episodios más dolorosos de su vida: el momento en que supo que Cassandra Sánchez había cambiado legalmente su apellido. La decisión fue tomada por la joven al cumplir los 18 años, en reconocimiento a la figura de Fernando Sánchez de Lamadrid, quien la acompañó durante su desarrollo y asumió el rol de padre desde su niñez.

“Le pidieron que lo hiciera y ella accedió porque quiere mucho a su madre. (...) Es doloroso, dolorosísimo”, declaró Morales, visiblemente afectado. Este evento no solo lo alejó emocionalmente de su hija, sino que, según afirma, abrió una herida que aún hoy no ha logrado cerrar.

En su testimonio, el padre biológico de Cassandra Sánchez rememoró los años difíciles que vivió mientras enfrentaba problemas legales en Estados Unidos vinculados al escándalo de la aerolínea Aerocontinente, donde trabajaba como ejecutivo. Durante ese tiempo, asegura que se construyó una narrativa que contribuyó a su distanciamiento con la familia. “Estando yo con los problemas de Aerocontinente, defendiendo a capa y espada, acá le estaban cambiando el apellido a mis hijos, que fue muy doloroso”, lamentó.