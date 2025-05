Laura Spoya no quiso hablar de su esposo. Foto: Composición LR/Captura/Willax | Foto: Composición LR/Captura/Willax

Laura Spoya se encuentra nuevamente en el centro de la atención pública, luego de que su matrimonio con el empresario Brian Rullan se viera envuelto en rumores de separación. En una reciente entrevista para el programa 'Amor y fuego', la ex Miss Perú abordó directamente las especulaciones que circulan en las redes sociales, afirmando que, aunque los rumores sobre la crisis de su relación no han cesado, ella ha tratado de mantener su vida privada lo más alejada posible del escrutinio público. Sin embargo, dejó entrever que su esposo no ha sido tan reservado con su vida personal, lo que desató aún más las especulaciones.

En un tono claro y directo, Laura Spoya también compartió cómo ha estado afectada por la situación, revelando que estos últimos días han sido especialmente difíciles para ella. La separación de actividades entre ambos, debido a que Laura radica en Perú por su trabajo y Brian pasa largos períodos en México por motivos laborales, ha generado una notable distancia que no ha pasado desapercibida para los seguidores de ambos en las redes sociales.

Laura Spoya rompe su silencio ante rumores de separación con su esposo Brian Rullan

Luego de semanas de especulaciones, Laura Spoya decidió pronunciarse por primera vez sobre la supuesta crisis en su matrimonio con Brian Rullan. Durante una entrevista exclusiva para el programa 'Amor y fuego', la modelo y conductora peruana respondió con firmeza a los rumores, dejando en claro que no piensa ventilar detalles de su vida conyugal ante los medios. "De él no pienso hablar, no pienso hablar de mi relación. Estos días han sido bien cargados para mí", afirmó con evidente incomodidad, haciendo referencia al impacto emocional que ha tenido esta situación tanto en su vida personal como en la de su familia.

Spoya también recalcó que ha optado por mantener una postura discreta con el objetivo de proteger la estabilidad emocional de sus hijos. "Yo siempre he mantenido la misma posición y es que lo voy a mantener en privado por la salud emocional de mis hijos, y creo que hasta el momento yo lo he cumplido a cabalidad", señaló.

Aunque evitó confirmar o negar una separación definitiva, la ex reina de belleza admitió que están atravesando un proceso complejo. "No tengo nada que decir al respecto. Estamos en un proceso y, como tal, queremos que se respete ese proceso", añadió, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación o una eventual ruptura, pero sin entrar en mayores detalles.