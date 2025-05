Laura Spoya vuelve a ser tendencia tras la reciente emisión del pódcast 'Good Time', donde una declaración de Israel Dreyfus, exchico reality, desató una ola de especulaciones sobre el estado de su matrimonio con el empresario Brian Rullan. La entrevista, difundida el lunes 26 de mayo, se viralizó rápidamente en plataformas como TikTok, y reavivó las alarmas sobre una posible separación de la pareja.

La polémica escaló el 26 de marzo cuando Magaly Medina, durante su programa 'Magaly TV, la firme', abordó el tema y presentó un mensaje que Brian Rullan publicó en sus historias de Instagram. La frase del mexicano, interpretada por muchos como una respuesta directa al testimonio de Dreyfus, fue calificada de contundente y emocional: “Te mato si tocas lo mío, pero si lo mío se deja tocar, te lo regalo”.

¿Qué dijo Israel Dreyfus sobre Laura Spoya?

El exintegrante de 'Combate' insinuó haber coincidido con Laura Spoya en una fiesta reciente, en la que también estuvieron presentes otros miembros de su entorno laboral. Israel Dreyfus, entre bromas y risas, comentó: “Yo me los he encontrado el sábado. A Abner…, a Laura con ‘Macuito’”. Este comentario dejó desconcertados a los presentes, y la reacción de Spoya no se hizo esperar: se mostró visiblemente incómoda y se levantó de su asiento para encarar a Dreyfus.

En medio del intercambio, el influencer lanzó una frase que incrementó aún más las sospechas: “¿Tú no estás al borde del divorcio ya?”. Aunque la modelo no respondió de forma verbal, su lenguaje corporal, según observadores, habría sido bastante revelador.

Magaly Medina comentó que Israel Dreyfus habría compartido información sensible que, normalmente, permanece entre los círculos más íntimos. “Lo que pasa es que se callan, pero este, como parece que vino y nadie le dijo ‘eso debes de callarte’, lo soltó”, declaró la conductora.

La presunta reacción de Brian Rullan

Las reacciones de Brian Rullan en redes sociales no se hicieron esperar. Tras la difusión de la entrevista, publicó varios mensajes crípticos en sus historias. El más comentado fue replicado por Magaly Medina en su programa: “Te mato si tocas lo mío, pero si lo mío se deja tocar, te lo regalo”, lo cual fue interpretado por la 'Urraca' como una clara señal de ruptura emocional.

Según Medina, el empresario mexicano estaría respondiendo desde el enojo y la frustración, lo que podría llevarlo a realizar publicaciones impulsivas. “Cada vez hace que Brian, bastante impetuoso y enojado, responda en sus redes sociales y uno de estos días va a hablar de más”, advirtió la periodista.