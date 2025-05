Laura Spoya se encuentra en el ojo de la tormenta tras pronunciarse con firmeza frente a quienes la acusan de ser “interesada”. La modelo atraviesa una etapa compleja en su matrimonio con el empresario mexicano Brian Rullan, con quien comparte una hija.

Las especulaciones sobre una posible separación se intensificaron luego de que Rullan reaccionara a un comentario en Instagram que insinuaba que Spoya lo habría dejado durante una supuesta crisis económica. Ante ello, la exMiss Perú no dudó en responder públicamente y aclarar su postura.

Laura Spoya se defiende ante críticas tras rumores de separación con Brian Rullan

En medio de las especulaciones sobre una posible separación con Brian Rullan, Laura Spoya fue abordada por las cámaras del programa 'Amor y fuego' y no dudó en responder con firmeza a quienes la acusan de abandonar a su esposo por motivos de dinero. La modelo y exMiss Perú remarcó que desde muy joven ha sabido mantenerse por sí misma, dejando en claro que no necesita depender económicamente de nadie.

“Las personas que me conocen, saben que trabajo desde los 16 años. Hasta hoy trabajo de lunes a viernes. Nunca he necesitado de nadie, gracias a Dios. Sé que la plata la puedo hacer yo misma”, expresó tajantemente frente a las cámaras.

Visiblemente incómoda por los comentarios que la acusan de ser “interesada” y cuestionan sus estilo de vida, la conductora de 'Good Time' respondió a las insinuaciones de forma contundente: “Sí, es algo que me molesta, por todo lo que la gente puede especular, porque he recibido comentarios lamentables (...) Las mujeres facturamos, no lloramos”.

Brian Rullan responde a comentarios sobre su relación con Laura Spoya

Los rumores sobre una posible separación entre Laura Spoya y Brian Rullan cobraron fuerza después de que el empresario mexicano interactuara con un comentario en redes sociales. Un usuario insinuó que la exMiss Perú había dejado a Rullan cuando él atravesó dificultades económicas tras un desastre natural en Acapulco: “Yo creo que Laura te dejó o se alejó de ti cuando perdiste todo en Acapulco. Ahí vinieron los problemas, al parecer. ¡Qué lástima! Pareces ser buen hombre”. Sorprendentemente, Rullan no solo leyó el comentario, sino que le dio 'me gusta', lo que fue interpretado por muchos como una indirecta sobre los conflictos en su relación, alimentando aún más las especulaciones sobre su matrimonio.

Además, cuando un usuario acusó a Rullan de “haber dejado a su familia”, él respondió de manera tajante: “Se lo estás diciendo a la persona equivocada. Eso yo lo sé”. Este intercambio ha provocado que los seguidores continúen generando rumores sobre el estado de la relación, especialmente después de varios signos de distanciamiento entre la pareja.