Israel Dreyfus responde fuerte a Laura Spoya, tras hablar de su vida sentimental: "Estás al borde del divorcio y me hablas de estabilizar". Foto: composición LR/GoodTime.

Israel Dreyfus responde fuerte a Laura Spoya, tras hablar de su vida sentimental: "Estás al borde del divorcio y me hablas de estabilizar". Foto: composición LR/GoodTime.

La reciente emisión del programa Good Time, conducido por Laura Spoya junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe, se convirtió en el centro de atención en redes sociales tras la explosiva intervención de Israel Dreyfus. El ex integrante de realitys no solo habló con total sinceridad sobre su situación amorosa, sino que lanzó frases que incomodaron a los presentadores y dejaron desconcertados a los seguidores del podcast.

Durante la emisión del episodio del 26 de mayo de 2025 —inicialmente transmitido en el canal de YouTube de Habla Good— generó tanto revuelo que algunos usuarios afirmaron que fue retirado poco después de su emisión debido a las polémicas declaraciones del también surfista. Las redes estallaron por las declaraciones de Dreyfus, quien no dudó en responder con ironía e insinuaciones personales a la conductora Laura Spoya, dejando frases que rápidamente se viralizaron.

¿Qué dijo Israel Dreyfus en el podcast Good Time?

Todo inició con una consulta de Abner Robles sobre la vida sentimental de Israel Dreyfus. El invitado confesó no tener una relación formal desde su vínculo con Débora, ocurrido hace más de siete años. Aclaró, sin embargo, que ha tenido vínculos afectivos casuales, mencionando una conexión significativa con una joven que conoció a través de Bumble:

“Soltero de no tener enamorada desde Débora, eso fue hace como 7, 8 años. Pero he salido con chicas. Salí con una chica casi un año. La conocí por Bumble y hasta ahorita somos patas. Creo que ha sido mi relación más sana”, señaló Israel Dreyfus

El momento más tenso llegó cuando Laura Spoya le preguntó si en algún momento pensaba "estabilizarse". La respuesta de Israel Dreyfus fue directa: "¿Por qué estabilizar? ¿Qué significa estabilizar? Tú estás al borde del divorcio y me vienes a hablar a mí de estabilizar". Las cámaras captaron el gesto de sorpresa de Spoya, mientras sus compañeros Mario Irivarren y Gerardo Pe intentaban suavizar el ambiente entre bromas y risas incómodas.

Su compañero de programa Gerardo Pe señaló: “A Laura se le ha bajado la presión”. Y desde detrás de cámaras señalaron “lo que (Laura) no quiso hablar en 4 meses de programa…”. Sin embargo, no fue la única vez que Dreyfus incomodó al equipo. Más adelante, preguntó a la conductora si estaba divorciada, lo que provocó una rápida negación por parte de Laura. “Por ahí ha rebotado la noticia”, insistió el invitado. Además, dejó entrever que ambos se conocían más de lo que ella admitía, mencionando que habían salido de fiesta unas diez veces, pese a que Spoya dijo recordarlo “vagamente”.

Redes sociales reaccionaron a los comentarios de Israel Dreyfus

Al reflexionar sobre su estilo de vida, Dreyfus declaró: “Yo considero que soy una persona feliz a mi manera, no necesito ‘estabilizarme’ con alguien porque no necesito encajar en la sociedad, que es lo que te inculcan. Por ejemplo, hay gente que se casa, están felices y duran 3 o 4 años. En 3 o 4 años me vas a buscar para hacerte pasar a la discoteca”. Mario Irivarren y Gerardo Pe, al notar la situación señalaron entre risas “no le digas” (a Laura Spoya). Israel respondió, mirando a Laura “no estoy hablando de ti”. Al colocar la transmisión del programa, Good Time omitió las declaraciones polémicas de Israel sobre el matrimonio de Laura Spoya.

Tras el programa, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. En TikTok, muchos pidieron que Israel Dreyfus se convierta en invitado recurrente del podcast Good Time, destacando su sinceridad y forma frontal de expresarse. Algunos mensajes decían: “Queremos a Israel en Good Time”, o “Al fin vi algo bueno del programa de hoy”.

En X (antes Twitter), las reacciones fueron aún más intensas. Cientos de usuarios comentaron sobre la eliminación del episodio del canal de Habla Good, señalando que probablemente se debió a la incomodidad que causó en Laura Spoya. Otros defendieron a Dreyfus, asegurando que está cansado de responder preguntas sobre matrimonio o hijos: “Es una respuesta ácida, pero válida”, escribió un internauta.

También hubo quienes lo elogiaron por tener claridad sobre sus decisiones. “Israel es uno de los pocos chicos de televisión que tiene su casa, sus negocios y no necesita cumplir con los moldes tradicionales”, publicó una usuaria.