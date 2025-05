Laura Spoya y Mario Irivarren se encuentran nuevamente en el centro de la atención tras generar una ola de especulaciones sobre un posible romance. Todo comenzó cuando el programa 'Amor y fuego', conducido por Rodrigo González, dejó entrever que los conductores del podcast 'Good Time' podrían tener una relación sentimental. En medio de esta polémica, la pareja de amigos se mostró más cercana que nunca en su último programa, donde interpretaron juntos un emotivo tema musical que provocó más de un suspiro entre sus seguidores.

Durante la emisión de este miércoles 7 de mayo, Laura y Mario decidieron aclarar los rumores que circulaban sobre su supuesta relación. Ambos dejaron en claro que solo los une una sólida amistad, forjada por su trabajo conjunto en el podcast que ambos conducen junto a Gerardo Pe. No obstante, un romántico momento que protagonizaron durante un karaoke levantó más de una ceja entre los televidentes.

El romántico tema que cantaron Mario Irivarren y Laura Spoya

La canción que eligieron para el karaoke, 'Piel de ángel' de Camilo Sesto, fue el detonante de la especulación. En ella, los amigos cantaron una letra cargada de emoción y pasión: "A escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde, a escondidas cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde". Lo que más llamó la atención fue el momento en el que Mario y Laura se miraron fijamente a los ojos mientras interpretaban el tema, lo que provocó que sus seguidores se preguntaran si la química entre ellos iba más allá de la amistad.

Aunque la letra de la canción habla de un amor oculto, tanto Mario Irivarren, expareja de Onelia Molina, como Laura Spoya no tardaron en aclarar que su relación es puramente amistosa. Sin embargo, no se puede negar que la cercanía y la intensidad con la que compartieron ese instante se prestó para la interpretación de los fans, quienes inmediatamente comenzaron a compartir sus opiniones en redes sociales.

Rodrigo González deja entrever romance entre Mario Irivarren y Laura Spoya

Las especulaciones sobre un posible romance entre Laura Spoya y Mario Irivarren comenzaron cuando Rodrigo González, conocido por sus comentarios polémicos, hizo una declaración que llamó la atención de los medios y de los seguidores de ambos conductores. En su programa 'Amor y Fuego', González mencionó que veía una “química especial” entre los dos.

"Ahora de repente Mario ya va a estar más concentrado en conquistar a la Spoya que está separada. Sí, porque la Spoya separada, él separado, ellos están ahí... Los veo interactuando y no sé qué es, hay algo que se me dispara. No estoy asegurando que son pareja, pero podría haber un gusto", comentó González.