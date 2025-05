A casi una década de uno de los momentos más polémicos de la televisión peruana, Olinda Castañeda reapareció públicamente para pronunciarse sobre el enfrentamiento que tuvo con Jessica Newton en el programa 'Amor, amor, amor' en 2015. En aquella ocasión, la exmodelo lanzó una fuerte acusación en vivo contra la directora del certamen Miss Perú, lo que provocó un intenso revuelo mediático.

Hoy, alejada de los reflectores y enfocada en su vida espiritual, Castañeda asegura que ese episodio quedó en el pasado. Sus declaraciones llegan días después de que el empresario Carlos Morales, padre biológico de Cassandra Sánchez De Lamadrid, confirmara públicamente que mantuvo una relación extramatrimonial con la exreina de belleza. Esta confesión reavivó la controversia y puso nuevamente bajo la lupa aquella antigua disputa entre ambas figuras.

Olinda Castañeda le pidió disculpas a Jessica Newton

En declaraciones al diario Trome, Olinda Castañeda confirmó que se disculpó con Jessica Newton por el tenso momento que protagonizaron hace años en televisión. “Me disculpé con ella hace mucho tiempo, en privado”, reveló. Además, señaló que actualmente lleva una vida completamente distinta, centrada en su fe cristiana. “Eso ya quedó atrás. Tengo una nueva vida gracias a Jesucristo, son cosas que Dios permitió por algún motivo y son enseñanzas”, expresó.

Respecto a las recientes declaraciones de Carlos Morales, Castañeda fue clara al deslindarse del tema, pero no dudó en enviarle un consejo. “Dejemos de buscar las cosas terrenales y busquemos las espirituales”, añadió, enfatizando su rechazo a remover hechos pasados. La exmodelo, quien se ha mantenido alejada del espectáculo desde su conversión, reafirmó que no guarda resentimientos y que prefiere no seguir alimentando controversias mediáticas.

La vez que Olinda Castañeda acusó de 'amante' a Jessica Newton

El episodio ocurrió en 2015, durante la emisión del programa 'Amor, amor, amor'. En ese entonces, Jessica Newton asistió al set acompañada de la Miss Perú Laura Spoya, sin imaginar el momento incómodo que viviría. La aparición sorpresiva de Olinda Castañeda, una figura polémica de la farándula local, provocó tensión al lanzar una pregunta directa: “¿Has sido amante de alguien? Así me contaron”.

La alusión a Carlos Morales, exgerente de Aerocontinente y padre biológico de Cassandra Sánchez, dejó visiblemente afectada a Jessica, quien rompió en llanto durante el corte comercial. Según se mostró en el programa, fue su hija quien ingresó al set para consolarla, evitando que el tema se abordara en cámaras. Newton prefirió mantenerse en silencio ante la acusación.