Cassandra Sánchez: ¿por qué la hija de Jessica Newton se cambió de apellido y qué relación tiene con Alexandra Morales?

Cassandra Sánchez de Lamadrid, conocida por su vínculo con el mundo de la moda y la belleza, ha tenido una historia personal marcada por decisiones difíciles que han influido profundamente en su vida. Una de estas medidas fue el cambio de apellido a los 18 años, lo cual sorprendió tanto a su círculo cercano como al público. Aunque esta decisión fue tomada hace varios años, recientemente ha vuelto a generar controversia debido a la aparición pública de su padre biológico, Carlos Morales Andrade.

El cambio de apellido de la esposa del 'Bomboncito de la cumbia', Deyvis Orozco, fue una elección basada en la figura paternal que marcó su infancia. A pesar de ser hija biológica de Carlos Morales, la joven decidió llevar el apellido de Fernando Sánchez de Lamadrid, el esposo de su madre, quien la crio desde pequeña. Este cambio no fue solo una cuestión legal, sino también emocional. En diversas entrevistas, ha mencionado que creció en un hogar sólido, donde tanto Fernando como Jessica fueron figuras clave para su desarrollo personal. En una de las declaraciones más emotivas, explicó que siempre se sintió respaldada por ellos, quienes crearon un entorno seguro y amoroso para ella.

La aparición de Carlos Morales: el dolor de un padre ausente

La figura de Carlos Morales, exejecutivo de la desaparecida aerolínea Aerocontinente, ha permanecido en la sombra durante años. Sin embargo, en los últimos días, Morales decidió reaparecer públicamente para expresar su dolor por el cambio de apellido de su hija. En una entrevista para el podcast "Sin permiso", Morales confesó sentirse profundamente afectado por esta decisión, ya que le costó aceptar que su hija, quien lo había tenido como padre biológico, eligiera llevar el apellido de otro hombre.

El ex ejecutivo reveló que Cassandra tomó la decisión de cambiar su apellido debido al vínculo estrecho que tenía con Fernando, quien le brindó el apoyo que necesitaba durante su crianza. Aunque comprendió las razones detrás de la elección de su hija, el dolor fue inevitable para él. A lo largo de los años, su relación con Jessica Newton estuvo marcada por conflictos, entre ellos una demanda por pensión alimentaria interpuesta por la organizadora del Miss Perú en 2008. Esta demanda y otros desencuentros personales crearon una distancia.

La relación entre Cassandra Sánchez de Lamadrid y Alexandra Morales

Alexandra Morales. Alexandra, esposa del conocido conductor Renzo Schuller, es media hermana de Cassandra, ya que ambas comparten a Carlos Morales Andrade como padre biológico.

A pesar de este vínculo sanguíneo, la relación entre Cassandra y Alexandra no ha sido cercana. De hecho, la distancia entre ambas se hizo más evidente en 2015, cuando salieron a la luz detalles sobre la relación entre Jessica Newton y Carlos Morales. En ese momento, Cassandra no dudó en manifestar su opinión de manera contundente, utilizando calificativos duros hacia la ex reina de belleza y la situación que vivió con su padre biológico.

Cassandra Sánchez de Lamadrid es hermana de Alexandra Morales, por parte de padre. Foto: composición LR/ Instagram

Aunque comparten una figura paternal, la relación entre ellas no parece haber sido afectuosa ni cercana, especialmente debido a los antecedentes familiares y las tensiones que surgieron entre sus padres. La historia detrás de la falta de contacto entre las dos hermanas ha sido alimentada por los conflictos previos y la figura distante de Carlos Morales en sus vidas.