Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, sorprendió al revelar su deseo de participar en el certamen de Miss Universo, pese a haber obtenido una de las coronas más importantes del mundo. La modelo peruana fue entrevistada en el podcast 'Good Time', donde dejó entrever que su ambición no termina con su actual título. “A veces pasa que digo ‘¿por qué no?’, y a una como que le da ganitas, pero a la vez digo ‘ya gané’...”, comentó Fuster, quien no confirmó ni negó su interés concreto, pero dejó la puerta abierta a futuros desafíos.

Aunque la idea de ver a Luciana Fuster en otro certamen internacional entusiasma a sus seguidores, el camino hacia el Miss Universo no está libre de obstáculos. Para concretar su participación, primero tendría que competir en el Miss Perú y ganar. No obstante, su situación actual como reina internacional impone una limitación clave: necesitaría la autorización expresa del dueño de la franquicia Miss Grand, el señor Nawat Itsaragrisil, algo que por el momento no se ha otorgado.

Jessica Newton descarta a Luciana Fuster en el Miss Universo

Consultada por el programa 'América hoy', la directora del Miss Perú, Jessica Newton, fue enfática al aclarar la situación de Luciana Fuster. “Luciana ha sido una reina increíble. Y nada me haría más feliz que verla nuevamente compitiendo, pero no tenemos autorización de parte de la organización para que eso suceda todavía”, declaró. Esta afirmación corta cualquier especulación sobre su posible candidatura.

Además, Newton recalcó que Fuster no ostenta actualmente un título vigente que le permita asistir siquiera como invitada al Miss Universo, a menos que la organización decidiera convocar a varias reinas pasadas, algo que rara vez ocurre. “Si está en Tailandia en esa fecha y quiere acompañarnos a hacer la barra de Perú, yo sería feliz”, agregó, reafirmando su apoyo personal pero subrayando las restricciones oficiales.

Luciana Fuster y su tenso encuentro con 'América hoy'

Días atrás, Luciana Fuster regresó al Perú tras su estadía en Miami junto a su pareja, el productor colombiano Juan Morelli, pero su arribo al país no fue del todo amigable con la prensa. Durante su paso por los pasillos de América Televisión, las cámaras del programa 'América hoy' intentaron entrevistarla, pero la modelo evitó el contacto. Al ser abordada, solo dijo escuetamente: “Muy bien, estoy feliz, la verdad”, y se retiró rápidamente hacia los camerinos sin responder sobre su estadía en el extranjero, lo que generó sorpresa entre los reporteros.

La actitud evasiva de Fuster provocó duras críticas en vivo por parte de las conductoras del magazine matutino. Ethel Pozo expresó su incomodidad y recordó que nunca tuvieron una cercanía con la exreina de belleza por su pasado con Patricio Parodi: “Nosotros siempre nos hemos declarado fans de Flavia Laos... cuando ella empezó con Patricio, éramos 'Flavialovers'”. A pesar de ello, destacó que el programa sí la celebró cuando ganó el Miss Grand International 2023: “Cuando ganó, le hemos reventado cohetes porque se lo merecía. No sé ahora qué le pasa”, comentó visiblemente molesta.