Christian Cueva impactó al hablar sobre su situación personal en el podcast 'La fe de Cuto', conducido por el exfutbolista Cuto Guadalupe. En medio de una mediática y complicada ruptura con su aún esposa, Pamela López, el actual jugador de Cienciano se refirió no solo a su trayectoria profesional, sino también a los conflictos familiares que enfrenta, marcados por la polémica en torno a su separación.

Actualmente vinculado sentimentalmente con la cantante de cumbia Pamela Franco, ‘Aladino’ ha sido blanco de titulares tanto por su desempeño en el deporte como por el enfrentamiento legal con Pamela López. La madre de sus hijos lo ha denunciado públicamente por presunto incumplimiento de pensión alimentaria y por negarse a concretar el divorcio, lo que ha intensificado el debate en medios y redes sociales.

Christian Cueva le pide perdón a Pamela López

Durante el adelanto del episodio difundido en redes sociales, Christian Cueva intentó ofrecer un mensaje conciliador. “Si en algún momento yo también me he equivocado, pedir disculpas, pido disculpas. Uno se equivoca en muchas oportunidades. No soy una persona con mal corazón, no le deseo el mal a nadie. Lo único que deseo es poder sanar, poder estar bien con la madre de mis hijos porque creo que si ella y yo estamos bien, mis hijos van a estar súper bien”, expresó.

El futbolista también comentó que su manera de comunicarse no ha sido la más adecuada: “Cada uno tiene su historia, su forma de decirlo, de hablarlo, y en muchas oportunidades no fue buena. Así que hay que cortar estas cosas aquí por lo sano, también por uno mismo”. A pesar del distanciamiento con Pamela López, aseguró que continuará cumpliendo su rol como padre: “Le deseo lo mejor a la madre de mis hijos… los amo, los extraño, son mi vida y eso no va a cambiar nunca. Voy a seguir luchando desde lo que me corresponde como padre y haciendo lo mejor por ellos”.

Pamela López relata que Christian Cueva hizo sentir incómodo a su hijo

En contraste con las recientes declaraciones de Christian Cueva, su aún esposa, Pamela López, reveló un episodio incómodo vivido por sus hijos durante el cumpleaños de uno de ellos. Según contó, el futbolista envió a una mujer desconocida a su domicilio para entregar una bolsa de ropa como obsequio, lo que terminó generando un momento de tensión para los menores, especialmente para el niño que estaba de cumpleaños.

“Él no ha realizado ninguna llamada a mis hijos. Él mandó a una mujer, no sé quién es. Llamaron a mi intercomunicador. Baja mi hija mayor con mi hijo, el cumpleañero. Reciben un regalo y unas bolsas de ropa”, explicó la organizadora de eventos. Según Pamela López, la mujer comenzó a grabar a los niños sin autorización, a pesar de que el menor le pedía que se detuviera. “Ellos suben y asustados, me dicen: ‘mamá, apenas aparecimos en recepción, una mujer ha agarrado su celular y nos ha grabado todo el tiempo (...) No me grabes por favor, pero ella seguía grabando y me decía que este video es para tu papá”, relató visiblemente afectada.