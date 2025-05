Este sábado 17 de mayo, Milena Zárate será la invitada principal en el programa 'Esta noche', conducido por Ernesto Pimentel en su conocido personaje de La Chola Chabuca. En los avances promocionales, se anunciaba un supuesto reencuentro televisivo con su hermana, Greissy Ortega, lo que generó expectativa por el pasado controversial entre ambas.

Sin embargo, Magaly Medina desmintió dicha reunión durante la última edición de 'Magaly TV, la firme'. Según su reporte, el encuentro en el set nunca sucedió, ya que Milena Zárate se negó rotundamente a que su hermana ingresara al estudio. La cantante colombiana, firme en su postura de no retomar contacto con Greissy Ortega, habría puesto como condición no compartir espacio con ella.

Milena Zárate y Greissy Ortega habrían protagonizado fuerte pelea

Pese a no encontrarse frente a cámaras, Milena Zárate y Greissy Ortega coincidieron en el estacionamiento de América Televisión, donde protagonizaron un fuerte altercado. Magaly Medina detalló que testigos presenciales reportaron un intercambio cargado de insultos y gritos. “Allí tuvieron un intercambio de palabras bastante amoroso y lleno de insultos”, ironizó la periodista.

Según el mismo informe, la discusión terminó con una agresión directa. “Todo terminó con un escupitajo que le lanzó Greissy Ortega a su hermana mayor”, relató Medina, quien aseguró que varias personas observaron atónitas la escena. La relación entre ambas continúa marcada por el escándalo desde el 2014, cuando Milena descubrió que su entonces pareja, Edwin Sierra, mantenía una relación con su hermana menor.

Milena Zárate se quebró en programa de La Chola Chabuca

El programa 'Esta noche', conducido por Ernesto Pimentel, lanzó el adelanto de su próxima edición con Milena Zárate como invitada. En el vídeo, la artista colombiana habla de su recordado enfrentamiento con Greissy Ortega, su hermana. “Sale de mis entrañas”, expresó Milena, al explicar la frase que le dijo en esa ocasión: “¡Usted no tiene sangre en la cara!”.

En otro momento, la colombiana se refirió con dureza a Jonathan Maicelo tras su participación en 'El valor de la verdad': “¿Qué necesidad de salir a decir: 'fue mi pedazo de carne'? Yo hablé con la esposa de Maicelo”. Asimismo, Milena Zárate no pudo evitar quebrarse en varias ocasiones, hablando de momento críticos de su vida. “Yo lo vi agonizar todos los días, me sentí culpable. Siento que me voy a morir joven”, fue otra de sus más impactantes declaraciones.