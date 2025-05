Magaly Medina alzó la voz con dureza durante la edición de su programa del jueves 8 de mayo, al referirse a las graves revelaciones de Greyssi Ortega. La colombiana aseguró que perdió un hijo de Edwin Sierra y que habría sido obligada a abortar cuando aún era menor de edad, mientras el cómico mantenía una relación sentimental con su hermana, Milena Zárate.

“Es una cosa monstruosa que se ocultó”, señaló la presentadora muy conmovida. Recordó también que años atrás, cuando aún estaba en Latina, ambas hermanas estuvieron en su set y protagonizaron un enfrentamiento, aunque en ese momento Greyssi no delató a Edwin Sierra por el presunto delito de seducción que habría cometido cuando ella tenía apenas 14 años y vivía con la pareja.

“Es asquerosa esta historia, pero es una realidad que pasa en muchos hogares”, dijo molesta y a la vez muy conmovida Magaly Medina, por lo que confesó Greyssi, hoy de 31 años, en el diario Trome.

Magaly Medina exige que se investigue a Edwin Sierra tras confesión de Greyssi Ortega

Magaly Medina mostró su indignación al referirse a las declaraciones de Greyssi Ortega, quien aseguró haber perdido un hijo de Edwin Sierra y que la habría obligado a abortar, siendo ella una menor de edad.

La conductora cuestionó que, pese a la gravedad del caso, el humorista continúe trabajando con normalidad en la radio. “No soy abogada, pero creo que eso califica como delito de seducción, porque ella afirma que él tenía más de 40 años y ella aún no cumplía 15. (...) Greyssi dice que él la sedujo y recién ahora se atreve a contarlo, pese a que Milena Zárate y toda su familia ya lo sabían”, comentó muy sorprendida.

Asimismo, Medina fue crítica con Milena Zárate por, según dijo, no haber respaldado a su hermana menor. “Si descubres o una chica te cuenta que tu pareja la está seduciendo, ya no puedes seguir conviviendo con ese hombre. (...) Esto es un delito, y aunque no sé si la ley ya prescribió en este caso, debería investigarse. (...) De alguna manera, él debería recibir un castigo”, afirmó la conductora durante su programa.

Greyssi Ortega hace grave revelación sobre Edwin Sierra

En una entrevista con el diario Trome, Greyssi Ortega relató que, tras regresar a Perú desde Colombia por problemas personales, Edwin Sierra fue quien se encargó de hacerla conocida, llevándola a diversos programas de televisión. Según contó, esto ocurrió luego de que lo amenazara con contarle a Milena Zárate sobre la relación clandestina que mantenían. Finalmente, Zárate se enteró, pero decidió creer la versión del padre de su hija.

Además, Ortega, actual pareja de Randol Pastor, reveló que a los 17 años inició una relación sentimental con Edwin Sierra, la cual terminó en un embarazo. Sin embargo, aseguró que el comediante la habría presionado para que pierda al bebé. “Me llevó a un lugar donde me hicieron perder a mi hijo o hija”, declaró la colombiana.