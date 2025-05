Milena Zárate será la próxima invitada en el programa 'Esta noche', que se emitirá el sábado 17 de mayo. Durante la entrevista, la artista colombiana responderá las confesiones de Jonathan Maicelo en 'El valor de la verdad' y la conflictiva relación con su hermana Greissy Ortega, quien la acusó públicamente de haberle sido infiel a Edwin Sierra con un familiar cercano.

En un adelanto del programa, se anticipa un momento lleno de tensión y emociones, ya que Milena no puede evitar romper en llanto al escuchar que podría reencontrarse con su hermana en pleno set. La posibilidad de una reconciliación entre ambas genera gran expectativa, dado el historial de enfrentamientos y dolorosas declaraciones entre ellas.

Milena Zárate se quiebra ante posible reencuentro con su hermana

El programa 'Esta Noche', conducido por Ernesto Pimentel, lanzó el adelanto de su próxima edición con Milena Zárate como invitada. En el vídeo, la artista colombiana habla de su recordado enfrentamiento con Greissy Ortega, su hermana. “Sale de mis entrañas”, expresó Milena, al explicar la frase que le dijo en esa ocasión: “¡Usted no tiene sangre en la cara!”.

En otro momento, la colombiana se refirió con dureza a Jonathan Maicelo tras su participación en 'El valor de la verdad': “¿Qué necesidad de salir a decir: 'fue mi pedazo de carne'? Yo hablé con la esposa de Maicelo”. Asimismo, Milena Zárate no pudo evitar quebrarse en varias ocasiones, hablando de momento críticos de su vida. “Yo lo vi agonizar todos los días, me sentí culpable. Siento que me voy a morir joven”, fue una de sus más impactantes declaraciones.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del adelanto fue la insinuación de un posible reencuentro con su hermana, Greissy Ortega. “¿Tú aceptarías que ingrese Greissy?”, fue la pregunta directa que le hizo Ernesto Pimentel, sugiriendo que su hermana podría estar presente en el set. Ante esto, Milena Zárate quedó visiblemente impactada y, sin poder contener la emoción, rompió en llanto al enfrentarse a la posibilidad de verla nuevamente.

Milena Zárate arremete contra Greissy Ortega tras ser acusada de infidelidad

El conflicto entre las hermanas Zárate volvió a encenderse luego de que Greissy Ortega, en una entrevista acusara a Milena de haberle sido infiel a Edwin Sierra con un familiar.

Milena Zárate no tardó en pronunciarse al respecto. A través de sus redes sociales, respondió con firmeza e indignación. “Es imposible dejarlo pasar… uno es esclavo de sus palabras, actos y mentiras”, escribió, dejando claro que no permitirá que se siga manchando su imagen con lo que considera acusaciones falsas. “A la vengadora de los hombres engañados, que perdió la memoria con la vergüenza, que espere tranquilita sentada mientras termino de trabajar. Atte: La Mona”, concluyó así su mensaje.