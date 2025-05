Milena Zárate estará como invitada en el programa 'Esta noche', donde se anticipaba un posible reencuentro con su hermana Greissy Ortega. En el adelanto difundido por América Televisión, se vio a la colombiana romper en llanto cuando Ernesto Pimentel le preguntó si aceptaría ver nuevamente a su hermana, lo que generó gran expectativa entre los televidentes.

Sin embargo, según reveló Magaly Medina en su programa 'Magaly TV, la firme', dicho reencuentro nunca se concretó, ya que habría sido bloqueado por la propia Milena. La conductora aseguró que ambas terminaron protagonizando una fuerte discusión en el estacionamiento del canal.

Magaly revela pelea entre Milena Zárate y Greissy Ortega

En la edición de 'Magaly TV, la firme' del viernes 16 de mayo, la conductora Magaly Medina sorprendió al revelar lo que realmente ocurrió tras la participación de Milena Zárate en el programa 'Esta noche'. Según detalló, el esperado reencuentro entre Milena y su hermana Greissy Ortega nunca se dio en el set de grabación. “Nunca entró Greissy ahí. Lo que nos han contado nuestras fuentes bien informadas de América TV, se encontraron en las afueras porque Milena nunca permitió que su hermana entrara en el set”, señaló Medina.

La periodista de espectáculos mencionó que el encuentro entre las hermanas se dio fuera de cámaras, en el estacionamiento de América Televisión, frente a varios testigos, y no fue nada pacífico. Incluso se produjo un escupitajo durante la confrontación. “Pero se encontraron afuera, en el estacionamiento, tuvieron un intercambio de palabras lleno de insultos y que terminó, según nuestros testigos, con un escupitajo que le mandó Greissy a su hermana mayor”, reveló en vivo, dejando en evidencia que el conflicto familiar está lejos de resolverse.

Milena Zárate será invitada a 'Esta noche'

Milena Zárate será la invitada especial en 'Esta noche' en la edición del 17 de mayo. En el avance, la cantante colombiana recuerda el fuerte enfrentamiento que tuvo con su hermana Greissy Ortega y explicó el significado de una de sus frases más recordadas: “¡Usted no tiene sangre en la cara!”.

En otro tramo, Milena se refirió con firmeza a Jonathan Maicelo luego de su participación en 'El valor de la verdad': “¿Qué necesidad de salir a decir: 'fue mi pedazo de carne'? Yo hablé con la esposa de Maicelo”. Además, la artista no pudo evitar quebrarse en varias ocasiones al hablar de momentos difíciles en su vida, confesando: “Yo lo vi agonizar todos los días, me sentí culpable. Siento que me voy a morir joven”.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue la pregunta directa de Ernesto Pimentel: “¿Tú aceptarías que ingrese Greissy?”, insinuando que su hermana podría aparecer en el programa. Frente a esta posibilidad, Milena se mostró visiblemente conmovida y rompió en llanto.