El 7 de mayo, Yahaira Plasencia habló en 'América hoy' sobre su gira de medios en Argentina y también se pronunció sobre las críticas negativas que recibió. Según mostró el programa de Magaly Medina, algunos periodistas argentinos afirmaron que no era reconocida ni por el público ni por los medios, e incluso sugirieron que habría pagado para aparecer en programas de televisión.

En respuesta a estas críticas, Janet Barboza salió en defensa de la cantante. La conductora del espacio resaltó que todos los artistas, incluidos los más grandes, comienzan su carrera internacional enfrentando desafíos similares. Barboza comparó la situación de Yahaira con la de Shakira en sus primeros años, cuando era una desconocida en Perú.

Janet Barboza hizo una comparación entre Yahaira Plasencia y Shakira

En su reciente visita a Argentina, Yahaira Plasencia sorprendió al presentarse en el popular programa de televisión 'Pasión de sábado', así como en Telefé, donde compartió escenario con la exitosa cantante Ángela Leiva. Sin embargo, el periodista Matías Vásquez, en una entrevista con 'Magaly TV, la firme', afirmó que la cantante no era reconocida en Argentina como la 'Reina del Perú' y sugirió que, para asegurar su presencia en los programas, habría pagado por ello.

En su conexión con 'América hoy', Yahaira aclaró estas acusaciones y explicó que estaba en Argentina en colaboración con Ángela Leiva, y que su equipo de relaciones públicas organizó todo el proceso. Además, destacó que, en el futuro, cuando la cantante argentina visite Perú, ella se encargará de facilitarle el acceso a los medios de comunicación.

Por su parte, la conductora Janet Barboza intervino para defender a Yahaira, señalando que este tipo de estrategias de promoción son comunes para los artistas internacionales. "Cuando un artista va a un país que no es el suyo tiene que hace un trabajo de promoción, tiene que contratar un relacionista público para que pueda contactarlo con diferentes programas de televisión. Por su puesto que un artista tiene que invertir en su carrera", explicó Barboza.

Asimismo, Janet no dudó en hacer la comparación y poner de ejemplo a Shakira, asegurando que no la conocía nadie cuando vino por primera vez a Perú. "Cuando Shakira vino a este país y estuvo en mi programa ‘La movida de los sábados’ ella tuvo un PR que se encargó de moverla porque no la conocíamos en esa época, cuando Shakira vino a nuestro país no era nadie", sentenció.