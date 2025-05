Yahaira Plasencia continúa buscando consolidarse en el mercado internacional, pero sus recientes apariciones en la televisión argentina han desatado una ola de cuestionamientos en su país natal. Tras solicitar apoyo de sus colegas peruanos, fue duramente cuestionada por Magaly Medina, quien considera que su incursión en Argentina no se debe a mérito propio, sino a gestiones externas y presuntas estrategias pagadas.

Magaly, el 8 de mayo desde su programa 'Magaly TV, la firme', no dudó en calificarla como una artista sin verdadera proyección internacional. Respaldándose en las declaraciones de periodistas argentinos, la conductora señaló que Plasencia no goza de reconocimiento en ese país y que su exposición mediática fue facilitada por la cantante Ángela Leiva. En un tono crítico, afirmó que “la sobonería y la hipocresía no nos sienta” y cuestionó la autenticidad del supuesto respaldo que Yahaira estaría recibiendo.

Críticas de Magaly Medina a Yahaira Plasencia

Magaly Medina no solo puso en tela de juicio el nivel de reconocimiento de Plasencia en Argentina, sino también su capacidad vocal. “No sabe cantar”, expresó tajantemente, en respuesta a la ola de comentarios que elogian el avance de la salsera. A su juicio, se estaría premiando un desempeño artístico insuficiente bajo el pretexto de patriotismo, y rechazó rotundamente esa visión: “Yo no soy patriotera. Aunque sea peruana, tengo que aplaudirla aunque le salgan gallos”.

Además, la periodista cuestionó la estrategia de promoción que estaría utilizando Yahaira Plasencia. Según reveló en su programa, algunos artistas estarían pagando por apariciones en medios internacionales, y sugirió que este podría ser el caso de Plasencia. En ese contexto, criticó duramente a los medios peruanos que la felicitan sin cuestionar la legitimidad de sus logros. “Vayan a otro programa si quieren ese tipo de comentarios. Acá no es, se equivocaron”, sentenció.

Magaly Medina compara a Yahaira Plasencia en vivo

En contraste con el desempeño de Yahaira Plasencia, Magaly Medina destacó al Grupo 5, a quienes considera un verdadero ejemplo de éxito internacional. La conductora planteó que Ángela Leiva habría hecho mejor en colaborar con una agrupación de ese nivel, en lugar de prestar apoyo a Yahaira. Con ello, dejó entrever que la alianza con Plasencia no habría generado el impacto esperado en el público argentino.

Medina remarcó que el éxito internacional no se construye únicamente con apariciones televisivas, sino con trayectoria, calidad musical y reconocimiento sostenido. Según su análisis, artistas como el Grupo 5 han logrado posicionarse en el extranjero gracias a una propuesta sólida y una conexión genuina con el público, mientras que el caso de Yahaira estaría más asociado a estrategias mediáticas puntuales que no garantizan un impacto duradero.