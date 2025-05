Delany López reapareció en el programa 'Amor y fuego' para hablar sobre las amenazas de muerte que ha recibido tras ser vinculada con el perfil de Instagram ‘La Tía Boti’, conocido por difundir supuestas infidelidades de futbolistas. Durante la entrevista, la modelo evitó referirse a su pasada relación con Jefferson Farfán, con quien, según su versión, tuvo un vínculo hasta finales de 2024.

Al finalizar la entrevista, las cámaras del programa la abordaron nuevamente para consultarle sobre el romance entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. La respuesta de Delany no pasó desapercibida, ya que tuvo una reacción tajante al referirse al nuevo vínculo del exfutbolista. Además, no dudó en ningunear la carrera musical de Kanashiro.

Delany López se pronuncia sobre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

Delany López no evitó mostrar su escepticismo al ser consultada sobre la relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. Cuando la reportera de 'Amor y Fuego' le preguntó si veía enamorado al exfutbolista, la modelo respondió con una mueca y negó con la cabeza, gesto que no pasó desapercibido y encendió las especulaciones.

La situación se volvió aún más tensa cuando fue interrogada sobre si creía que Farfán había cambiado. Delany, sin mencionar directamente a Xiomy, dejó entrever que dudaba de la autenticidad del vínculo. “Uhmmm, este, yo siempre voy a hablar del amor en todas sus formas y si es un amor desinteresado, para adelante (...) Que viva el amor verdadero”, expresó con cierta ironía, sugiriendo que podría haber algún interés oculto de parte de la popular 'Chinita'.

Delany López minimiza carrera artística de Xiomy Kanashiro

Aunque Delany López evitó profundizar sobre Jefferson Farfán, no dejó pasar la oportunidad de lanzar un 'mísiles' hacia Xiomy Kanashiro. Cuando se le mencionó que la actual pareja del exfutbolista también tenía su propia orquesta, era periodista de profesión y conducía un programa propio. Ante esto, Delany soltó sin filtros: “¿Es cantante? No la he escuchado”, restándole relevancia a su faceta musical.

Pero la cosa no quedó ahí. Cuando la reportera de 'Amor y fuego' le agregó que Xiomy también era actriz cómica, Delany replicó con evidente sarcasmo: “¿Cómica? Sí”, reforzando así su postura de desdén hacia la ‘Chinita’.