El presentador de televisión, Paco Bazán, sorprendió a muchos al defender públicamente a Jefferson Farfán luego de que este fuera blanco de críticas por parte de Magaly Medina. La polémica comenzó a raíz de unos comentarios que el exfutbolista realizó durante su participación en el podcast 'Enfocados', en el que, acompañado de Christian Cueva, hizo una afirmación que desató la indignación de la periodista de 'Magaly TV, la firme'. Sin embargo, el exarquero de Universitario, pese a sus diferencias previas con Farfán, no dudó en respaldarlo, afirmando que el comentario del exfutbolista no tenía malas intenciones.

El comentario que provocó la controversia de Medina Vela fue una expresión utilizada por Jefferson Farfán: “¡No te puedes meter con cualquier pisa paja!”, que, según la periodista, tenía un tono despectivo hacia las madres de los hijos de Farfán. Aunque la discusión se centró en el contexto de esa declaración, la postura de Bazán arrojó un giro inesperado en este enfrentamiento mediático, demostrando su apoyo al futbolista.

La defensa de Paco Bazán a Jefferson Farfán

En un acto poco habitual, Paco Bazán mostró su apoyo a Jefferson Farfán, a pesar de los constantes desacuerdos públicos entre ellos. El exfutbolista explicó que no consideraba que la 'Foquita' estuviera atacando a las madres de los hijos de Christian Cueva con sus palabras. Según el presentador, el exseleccionado nacional estaba hablando de manera generalizada sobre la importancia de la admiración en una relación, sin hacer referencia directa a Pamela López.

“Yo no creo que Jefferson lo haya dicho en relación a Pamela López, yo creo que está hablando de manera general”, afirmó Paco Bazán, actual pareja de Susana Alvarado, defendiendo a Farfán. Además, agregó que no se debía tomar la declaración del exfutbolista de manera personal, ya que, según expresó, Jefferson tiene una madre y “me parece que está hablando de una generalidad porque para amar a una mujer tienes que admirarla. Si no la admiras, no hay brillo. Y en eso tiene razón, no es mentira”, sentenció el presentador.

Bazán también subrayó que para tener una relación sana, deben existir valores como la paz y la lealtad. Según su punto de vista, las palabras de Farfán no tenían la intención de ofender, sino de expresar su perspectiva sobre las relaciones personales. "El amor parte desde la admiración", sostuvo Paco Bazán, al mismo tiempo que enfatizaba la importancia de la admiración y el respeto mutuo en cualquier relación.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Jefferson Farfán?

La controversia comenzó cuando Magaly Medina, la conocida conductora de 'Magaly TV, la firme', interpretó que las palabras de Jefferson Farfán eran una falta de respeto hacia las madres de sus hijos. Durante su programa, la periodista expresó su indignación, criticando abiertamente las declaraciones de Farfán.

“Dicen: ‘Ay, yo quiero una mujer que trabaja’. Pero así escogieron a varias, pues. Las escogieron vagas y mantenidas, tienen que asumir. No ahora, que las tratan como objetos que no sirven. Me parece de una brutalidad tremenda”, afirmó Magaly Medina, visiblemente molesta por los comentarios del exfutbolista.

En sus palabras, la conductora cuestionó la actitud de Farfán y lo acusó de no reconocer el valor de las mujeres que eligió para ser madres de sus hijos. Según la periodista, esas mujeres no podían ser tratadas como “objetos que no sirven”, destacando su descontento con la forma en que el exfutbolista había hablado de ellas.