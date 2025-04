Paco Bazán reapareció en la pantalla chica luego de unas vacaciones junto a Susana Alvarado en Punta Cana, y lo hizo con una inesperada declaración sobre su vínculo con Magaly Medina. En su retorno al set de 'El deportivo en otra cancha', el exarquero mostró su incomodidad por los recientes comentarios de la 'Urraca', quien lo acusó de negarse a brindar una entrevista a su equipo de producción.

El también conductor deportivo aclaró, con tono emotivo, que nunca le cerró las puertas a Magaly ni a su programa, sino que fue su equipo quien no supo aprovechar las oportunidades cuando la vocalista de Corazón Serrano visitó su espacio. “Estoy triste, estoy compungido, taciturno, exprimido en mis emociones, porque he perdido a mi madrina”, señaló Bazán en vivo, mientras afirmaba seguir considerando a la conductora como su amiga.

Paco Bazán se defiende de las acusaciones de Magaly Medina

Durante su discurso, Paco Bazán recordó que fue la misma Magaly quien lo nombró su "ahijado" y lamentó que hoy se cuestione ese vínculo. “Quiero que vayan al archivo, la misma Magaly Medina dijo que soy su único ahijado, su único CPP era yo. No entiendo por qué después ha dicho que me he autoproclamado”, expresó con evidente decepción. En tono sarcástico, añadió: “No me empujen a que sea un Andrealover, a irme al otro lado”, en alusión a Andrea Llosa, conocida rival televisiva de Medina.

Bazán también se refirió a la ineficiencia del equipo de producción de la “Urraca”, responsabilizándolos de no entrevistar a Susana Alvarado, pese a que esta ha estado presente varias veces en su programa. “Se les ha escapado una tortuga dentro del ascensor, si Susana cuando está en Lima viene aquí”, declaró irónicamente, señalando el lugar exacto donde suele sentarse la cantante durante las grabaciones.

Paco Bazán presume su romance con Susana Alvarado

El exfutbolista regresó al programa con entusiasmo tras sus días de descanso en República Dominicana. Inició el show bailando y agradeciendo el receso. “Qué placer estar aquí, gracias por estos días de pausa”, comentó visiblemente animado. Además, adelantó que Susana Alvarado tendría una participación más activa en su espacio: “Habrá una línea diseñada por Susana Alvarado. Ella no lo sabe, recién se está enterando”, bromeó.

Aunque no han confirmado públicamente una relación sentimental, las imágenes compartidas en redes sociales y la cercanía evidente entre ambos han desatado una ola de comentarios entre sus seguidores. La pareja ha sido vista en lugares públicos y en publicaciones en las que lucen afectuosos y relajados.