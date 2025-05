Darinka Ramírez vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que Jefferson Farfán enviara una carta notarial a la marca que la contrató para una campaña publicitaria. El exfutbolista de Alianza Lima tomó esta medida tras detectar que en dicha publicidad se utilizaron frases icónicas asociadas a su imagen, como “Dame luz”, sin su autorización.

En medio de esta polémica, la madre de la hija menor de Farfán publicó un contundente mensaje en sus redes sociales. Esto después de que en el pódcast 'Enfocados', el exdelantero mostrara pruebas de que dicha frase está registrada ante Indecopi, advirtiendo que no permitirá que se siga lucrando con su propiedad intelectual ni su imagen pública.

Darinka Ramírez comparte potente mensaje tras nuevo lío legal con Jefferson Farfán

El pasado domingo 11 de mayo, Día de la Madre, Darinka Ramírez cerró la jornada con un potente mensaje que compartió a través de su cuenta de Instagram. La influencer publicó un video con una reflexión sobre el proceso de sanación y empoderamiento de una mujer tras una relación con una persona narcisista. Para muchos usuarios, el mensaje estaría dirigido a Jefferson Farfán, con quien mantiene un conflicto legal y mediático, y a quien denunció por violencia psicológica.

En el video, un creador de contenido expresa lo siguiente: “A la ex de un narcisista ténganle respeto, porque esa mujer ya no se calla lo que antes le hacía daño. Después de haber sido manipulada, silenciada y minimizada, ya no necesita a alguien que la valide”. El discurso también destaca la importancia de poner límites, sanar heridas profundas y recuperar el amor propio: “Ahora no se queda donde la manipulan (...) aprendió que la paz es más importante que una relación”.

Aunque la publicación no menciona directamente a Farfán, muchos internautas interpretaron el mensaje como una clara alusión al exfutbolista, especialmente en el contexto de la reciente carta notarial que él envió a una marca que contrató a Darinka Ramírez para una campaña publicitaria.

Jefferson Farfán se defiende tras vídeos de Darinka Ramírez

En el último episodio de su pódcast 'Enfocados', Jefferson Farfán abordó la protección de sus frases más conocidas, como “Dame luz”, después de que la madre de su última hija, Darinka Ramírez, se hiciera viral en TikTok usando dichas expresiones para promocionar diversas marcas. Aunque Farfán no mencionó a Ramírez de manera directa, declaró de forma contundente: “Debe haber un respeto. El equipo de trabajo, gracias a Dios, ya se encargó de hablar con algunas empresas que están utilizando mi imagen. Tienen que ser más originales”,

Este pronunciamiento se da luego de que Farfán enviara cartas notariales a las empresas que contrataron a Darinka Ramírez para estas campañas publicitarias. En dichos documentos, el exfutbolista exige el retiro inmediato de cualquier contenido que utilice su imagen o sus frases sin la debida autorización.