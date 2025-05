Tras la controversia generada por la denuncia de Darinka Ramírez contra Jefferson Farfán por presunta violencia psicológica, Magaly Medina volvió a pronunciarse en su programa 'Magaly TV, la firme'. Esta vez, la 'Urraca' expresó su preocupación por una posible nueva denuncia que recaería sobre la joven madre de la hija menor del exfutbolista.

Magaly Medina reveló que Darinka Ramírez habría incurrido en una posible infracción legal al emplear frases como “Dame luz” y “A mamá no le regales chocolate, regálale lo mejor en tecnología” en sus contenidos publicitarios, expresiones estrechamente asociadas a Jefferson Farfán. Según la conductora, además de las referencias verbales, la joven también estaría utilizando la imagen del exfutbolista en los videos promocionales, lo que podría ser considerado una vulneración de derechos si no cuenta con su autorización. Medina aclaró que su crítica no busca defender a Farfán, sino advertir sobre el uso indebido de una figura pública: “Eso no se hace, y no, no estoy defendiendo a Farfán porque no es santo de mi devoción.”

Jefferson Farfán podría iniciar acciones legales contra Darinka Ramírez

Durante su programa, Magaly Medina lanzó una seria advertencia a Darinka Ramírez respecto al uso de expresiones asociadas a Jefferson Farfán en su actividad como influencer. La periodista no solo mostró preocupación por la joven madre, sino que detalló las implicancias legales que podría enfrentar si continúa usando frases vinculadas al exfutbolista sin autorización previa.

“El rico canje es lo primero que llega cuando alguien empieza a tener movimiento en redes sociales, pero yo le voy advirtiendo a Darinka que va a tener problema si sigue usando para promocionar diversos productos, algún tipo de lenguaje que está muy vinculado a Jefferson Farfán”, expresó la 'Urraca'. La conductora sostuvo que la 'Foquita' podría responder con acciones legales contundentes: “Le puede caer una carta notarial, dos cartas notariales, denuncias ante Indecopi porque está utilizando palabras muy asociadas al mismo Jefferson.”

Además, Magaly fue enfática al mencionar que utilizar la imagen de Farfán, podría constituir una infracción a sus derechos como marca registrada. “Tiene que tener cuidado a la hora de promocionar ciertos productos, porque cuando dice algo relacionado con chocolate, automáticamente aparece la figura de Farfán. Él puede mandarles una carta notarial, a ella o a las empresas vinculadas por esta publicidad porque está utilizando su imagen sin su consentimiento.”

Finalmente, la periodista dejó en claro su postura: “Cuidado, no se emocionen, porque él es una marca registrada y si otras personas quieren usar su imagen y utilizarlo, claro, ella lo va a hacer para atraer más vistas, pero creo que eso no tiene que lindar en pisotear los derechos de otras personas, eso no se hace, y no, no estoy defendiendo a Farfán porque no es santo de mi devoción.”