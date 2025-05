Darinka Ramírez comparte video de su parto por el Día de la Madre: Jefferson Farfán estuvo ausente

Darinka Ramírez comparte video de su parto por el Día de la Madre: Farfán no aparece en las imágenes. Foto: Instagram/Darinka Ramírez/Instagram/Jefferson Farfán/captura de pantalla/video Darinka Ramírez | Instagram/Darinka Ramírez/Instagram/Jefferson Farfán/captura de pantalla/video Darinka Ramírez

Darinka Ramírez comparte video de su parto por el Día de la Madre: Farfán no aparece en las imágenes. Foto: Instagram/Darinka Ramírez/Instagram/Jefferson Farfán/captura de pantalla/video Darinka Ramírez | Instagram/Darinka Ramírez/Instagram/Jefferson Farfán/captura de pantalla/video Darinka Ramírez

A pocas horas del Día de la Madre, Darinka Ramírez decidió abrir su intimidad y compartir con sus seguidores un momento que hasta ahora había mantenido en privado: el parto de su hija Luana. La modelo peruana publicó un emotivo video que muestra imágenes del nacimiento.

Aunque el gesto fue recibido con cariño y admiración, la publicación no estuvo exenta de polémica. En las imágenes, Jefferson Farfán —padre de la niña— no aparece, hecho que resalta en medio de la disputa legal que ambos sostienen. “No puedo evitar sentir nostalgia porque cuando miro para atrás veo una mamá primeriza que no sabía nada, pero que siempre lo dio todo”, escribió Darinka, reflejando el esfuerzo y la transformación que ha vivido desde que se convirtió en madre.

Jefferson Farfán ausente en el video del parto de Darinka Ramírez

El nombre de Jefferson Farfán volvió a estar en el centro del debate, no por sus declaraciones o apariciones mediáticas, sino por su ausencia. En marzo de 2024, el exfutbolista sorprendió al confesar en su podcast 'Enfocados' que tenía una hija de un año y dos meses, aunque evitó mencionar a la madre. Fue poco después que se confirmó que Darinka Ramírez era la mamá de la niña.

Desde entonces, Ramírez mantuvo un perfil discreto, pero en 2025 dio un giro radical al mostrarse más abierta con su historia. En el video difundido por redes sociales, se confirma que el Jefferson Farfán no estuvo presente en el nacimiento de Luana. Quien sí acompañó a la modelo fue su madre, figura clave en ese momento. “Mi mamá fue mi mejor compañía y apoyo siempre”, expresó, destacando el rol de su familia frente a la ausencia paterna.

Conflicto entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán

La distancia emocional se refleja también en el ámbito legal. La relación entre ambos se tensó aún más cuando Darinka Ramírez presentó una denuncia por violencia psicológica contra Farfán, tras un incidente ocurrido durante una visita del exjugador para ver a su hija. El caso fue reportado en la comisaría de Jesús María y detallado por la modelo en una entrevista televisiva con Magaly Medina.

A la denuncia, se sumó una contraofensiva legal por parte de Jefferson Farfán, quien acusó a Ramírez de utilizar su imagen y frases registradas sin autorización para promocionar productos. Expresiones como “dame luz” y referencias al “chocolate” forman parte de una marca registrada ante Indecopi desde septiembre de 2024. Su equipo legal ha enviado cartas notariales a empresas asociadas con la empresaria, advirtiendo sobre consecuencias legales si el uso indebido continúa.