La conductora de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina, sorprendió a sus invitadas y televidentes durante la última emisión de su programa. Al final de la entrevista, Natalia Salas y Úrsula Boza le desearon un feliz Día de la Madre, agregando una sugerencia inesperada: “Y que venga el nietecito”. Esta expresión hizo que la conductora reaccionara rápidamente, dejando clara su postura ante la posibilidad de convertirse en abuela.

“¡Ay, no! ¡Noooo! Yo tengo mis cachorritos, tengo seis. A esos los dejo cuando quiero”, bromeó Magaly, destacando que sus mascotas son su mayor compañía, mucho antes que un futuro nieto. Con su característico humor, la 'Urraca' continuó aclarando que no estaba buscando convertirse en abuela en el corto plazo.

Magaly Medina lanza una firme advertencia a Gianmarco Mendoza

El momento más contundente llegó cuando Magaly Medina aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje directo a su hijo Gianmarco Mendoza, quien vive en el extranjero. “A mí que nadie me venga a dejar (al nieto) y decir: ‘Mamá, me voy a una fiesta’. Lo siento, pero no, no y no. Yo voy a ser la abuela antipática. Déjaselo a tu suegra, hijito”, aseguró la conductora con firmeza. Su tono serio y jocoso dejó claro que no está dispuesta a asumir el rol de cuidadora de un nieto, a pesar de las bromas de sus invitadas.

Aunque Natalia y Úrsula sugirieron que Magaly cambiaría de opinión al tener un bebé en brazos, la conductora mantuvo su postura. “¿Yo? Bien difícil. Nunca he sido una clase de mamá así, menos voy a ser la abuela”, comentó entre risas, dejando entrever que, aunque la idea de ser abuela le resulta lejana, la vida siempre puede sorprenderla.

¿A qué se dedica el hijo de Magaly Medina?

Gianmarco Mendoza, el hijo único de Magaly Medina, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima. Aunque su formación está vinculada al ámbito comunicacional, ha decidido llevar una vida alejada del foco público y de los medios, prefiriendo mantenerse fuera de los reflectores que su madre genera constantemente. Magaly ha mencionado en varias ocasiones que su hijo está desarrollando su carrera profesional fuera de Perú. En una entrevista de 2023, la conductora reveló que Gianmarco reside en el extranjero, donde tiene la posibilidad de avanzar en su trayectoria como comunicador sin la presión mediática asociada a su vínculo familiar.