En la emisión de su programa 'Magaly TV, la firme', la conductora no fue ajena al anuncio del fin de la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina. La conductora de espectáculos comentó el video viral en el que Alejandra Baigorria y Mario conversan, y él menciona su intención de contactar a su expareja, Vania Bludau.

Onelia Molina, por su parte, rompió su silencio en el programa ‘Mande quien mande’, donde reveló que la conversación con Mario fue clara y en buenos términos. Ambos acordaron terminar su romance de dos años, poniendo fin a los rumores sobre su romance.

¿Qué detalle notó Magaly Medina en el video viral de Ale Baigorria y Mario Irivarren?

Tras la comentada boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, comenzaron a circular en redes sociales varios videos de lo que fue la celebración, pero uno en particular llamó la atención: en él se ve a Mario Irivarren conversando con la 'Gringa de gamarra', momento en el que el chico reality menciona su intención de llamar a Vania Bludau, su expareja, quien también asistió a la boda de la popular empresaria.

Magaly Medina notó un inesperado detalle durante la entrevista de Onelia Molina en el programa 'Mande quien mande': la odontóloga no desmintió el video viral donde el chico reality aseguraba que su relación ya había terminado durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. "Nosotros no mandamos este audio a analizar porque Mario Irivarren terminó reconociendo lo que había dicho", aseguró la conductora.

De acuerdo con el video presentado en 'Mande que mande', la conductora observa que Onelia Molina no contradice los subtítulos que acompañan el video, y la conversación fue la siguiente:

Alejandra Baigorria: "Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer"

Mario Irivarren: "Ya terminé con Onelia, ya me entendió"

Alejandra Baigorria: "Ay, no sé qué hacer"

Mario Irivarren: "Dile que mañana la llamo, quedamos

Magaly Medina se refirió a la actitud de la odontóloga ante la difusión de un video comprometedor, destacando que su silencio podría interpretarse como una confirmación de lo expuesto. Al respecto, Medina afirmó: "Según este video que se lo ponen a Onelia y ella al no decir 'no, eso no fue lo que había dicho', no desmiente este audio, entonces entiendo ese fue un real motivo que no lo negara".