Después de que Julián Zucchi cuestionara el rol de Magaly Medina como madre, la periodista de ATV afirmó que mantiene una buena relación con su hijo. Sostuvo que ha decidido respetar su privacidad, lo que explica por qué rara vez comparte fotos de él. No obstante, este lunes 30 de septiembre, la conductora sorprendió al publicar un par de imágenes de Gianmarco Mendoza.

Magaly Medina se luce con su único hijo



El viernes 27 de septiembre, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ emprendió un viaje rumbo a España, junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano. La conductora aprovechó para tomarse unas cortas vacaciones, en medio de los cuestionamientos por no hablar del caso Andrés Hurtado. Asimismo, Medina se reunió con sus amigos en el Viejo Continente.

Después de tres días de gozo, Magaly Medina se dio un tiempo para hacer una publicación de su viaje a Sevilla, donde dejó notar que mantiene una cercana relación con su hijo Gianmarco Mendoza, fruto de su difícil matrimonio con Marco Mendoza.

“Siempre valdrá la pena cruzar el océano para abrazar y disfrutar a la familia y los amigos”, expresó Magaly en su Instagram, este lunes 30 de septiembre. Además de la ‘urraca’, en las imágenes aparecen Alfredo Zambrano, Antonio Pavón, Joi Sánchez y Gianmarco Mendoza, con quien viajó a Londres a inicios de 2024.

¿Por qué cuestionaron a Magaly Medina?



Lo curioso de las fotografías que compartió Magaly Medina en su Instagram es que tapa la cara de Gianmarco Mendoza con un emoji. Dicha acción generó que algunos usuarios criticaran a la periodista por no mostrar su rostro. Sin embargo, no faltaron sus defensores.

“¿Y por qué tapas la cara de tu hijo?, ni que fuera menor de edad, que ridícula, quién le va a hacer daño a esa criatura, ahí si te acuerdas de proteger, pero para meterse en la vida de los demás experta y encima te ganas la vida con eso. Doble moral”, “Tanto es el amor de tu hijo hacia ti que en las dos fotos ni un abrazo te da, todo da vueltas en este mundo” y “Cero abrazo o una expresión de cariño de parte de tu hijo”; fueron algunos de los cuestionamientos.

Magaly Medina se muestra con su hijo, pero recibe críticas. Foto: Instagram

“Más hate mejor para Maga. Los haters hasta tiempo se dan para comentar”, “A su hijo no le gustan las redes sociales y aun así ella lo quiere presumir y por respeto tapa su rostro, que no la abrace en una foto, no significa que no la ame. Vivan y dejen vivir a la gente” y “Todas y todos arañándose porque tapó la cara de su hijo, a Magaly le resbala todo lo que puedan decir de ella, se matará de risa viendo como se pelean entre ud.”, dijeron los seguidores de Medina.

Magaly Medina: ¿por qué su hijo prefiere estar en el anonimato?



En la entrevista que Magaly concedió al podcast de Verónica Linares, la periodista explicó las razones por las cuales su hijo prefiere mantenerse en el anonimato. Según Medina, "para los hijos de personas famosas, los padres tienden a opacarlos, impidiendo que se desarrollen plenamente. Espero que mi hijo lo logre, pero fuera de Perú, ya que aquí no ha podido hacerlo".

Magaly Medina se reencontró con Gianmarco Mendoza en Sevilla. Foto: Instagram

Además, Medina compartió que Gianmarco Mendoza Medina tuvo que soportar comentarios sobre ella durante sus clases de Periodismo en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). “Me decía: 'Sabes que, hoy día, mi profesor se dedicó a despotricar contra ti'. "Mi hijo creció con los titulares horrorosos que había sobre mí”, recordó Magaly, refiriéndose a la difícil etapa cuando fue encarcelada por el caso de Paolo Guerrero.

Asimismo, Magaly explicó la razón por la que no tiene fotos junto a Gianmarco Mendoza en Instagram. Señaló que su presencia en las redes afectaría la privacidad de su hijo. “No quiere que todo el mundo lo señale en la calle (…) Por eso, entiendo que quiera su anonimato”, concluyó.

Resumen: Magaly Medina visitó a su hijo