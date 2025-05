Ivana Yturbe fue invitada al programa 'Magaly TV, la firme', este 9 de mayo, donde se pronunció sobre los recientes rumores que apuntaban a un posible segundo embarazo. La modelo e influencer peruana aclaró la situación y habló abiertamente sobre sus planes familiares junto a su esposo, el futbolista Beto Da Silva.

Durante la conversación, Ivana sorprendió al confesar que, aunque sí desea agrandar la familia, no ha podido hacerlo debido a un motivo delicado que atraviesa actualmente. Su revelación conmovió a muchos, ya que dejó entrever que la decisión de postergar su maternidad no ha sido fácil.

Ivana Yturbe aclara rumores de embarazo y revela motivo familiar detrás de su decisión

Durante su participación en el especial por el Día de la Madre en 'Magaly TV, la firme', Ivana Yturbe fue consultada directamente sobre los rumores que circulaban respecto a un segundo embarazo. La conductora no dudó en preguntarle: “¿Es cierto que ya estabas embarazada?”, dejando entrever incluso la posibilidad de una pérdida.

Ante ello, Ivana respondió con claridad y negó cualquier especulación: “No, no, por favor. Todavía no. Sí me muero de ganas”. La modelo aprovechó el momento para explicar por qué ha decidido poner en pausa sus planes de ampliar la familia junto a su esposo, Beto Da Silva. Según contó, se trata de una situación personal vinculada a la salud de su abuela.

"Ahorita estoy con un tema familiar, mi abuelita está un poco mal y estamos muy enfocados en la familia en eso, pero vamos a ver si de repente a fin de año, por ahí, viene", confesó, evidenciando su tristeza.

Ivana Yturbe revela que ya eligió el nombre de su próxima bebé

En su entrevista con Magaly Medina, Ivana Yturbe expresó su entusiasmo por tener otro hijo y aseguró que ese sueño lo comparte con su esposo, el futbolista Beto Da Silva. Aunque actualmente ha puesto en pausa ese plan, no descartó que sea posible más adelante.

"Ya se viene, pronto, como te dije, ahorita tengo unos temas con mi abuelito y estamos todos apoyándolo. Tiene 84 años y hemos puesto en stand-by eso. Sí quiero agrandar la familia. Beto muere por tener otra niña", confesó Ivana, dejando ver la ilusión que ambos tienen por darle un hermanito o hermanita a su hija Almudena.

Además, la modelo sorprendió al contar que incluso ya tienen elegido el nombre para el próximo bebé. Fue la pequeña de ambos quien hizo la elección, reflejando la emoción de convertirse en hermana mayor. “Se va a llamar Bruna”, reveló Ivana, esperanzada.