Onelia Molina, participante de 'Esto es guerra', ha estado en el centro de la atención mediática después de su ruptura con Mario Irivarren, tras dos años de relación. El escándalo que se desató durante la boda de Alejandra Baigorria, donde Mario fue grabado hablando sobre Vania Bludau mientras Onelia se encontraba cerca, fue un punto clave que rompió la confianza entre ambos. A pesar de la separación, la modelo arequipeña dejó claro que se queda con lo mejor de esos dos años y expresó su respeto y buenos deseos hacia el chico reality, reconociendo el cariño que aún existe entre ellos.

En medio de esta situación, Onelia Molina mostró su apoyo a Mario Irivarren por su decisión de asistir a terapia, algo que él mencionó para seguir mejorando. La odontóloga, que se ha centrado en su vida profesional, no dudó en felicitar a su expareja por dar ese importante paso hacia su bienestar emocional. A pesar de las dificultades en su pasada relación, Onelia destacó que la decisión de Mario refleja un compromiso positivo con su crecimiento personal.

Onelia Molina felicita a Mario Irivarren por comenzar terapia psicológica

En una reciente entrevista con 'América espectáculos', Onelia Molina compartió su tranquilidad tras el fin de su relación con Mario Irivarren, asegurando que con el tiempo podrían volver incluso a ser amigos. Cuando se le consultó sobre la decisión de Mario de iniciar terapia psicológica, la chica reality se mostró completamente positiva al respecto, felicitando al exchico reality por tomar esa importante decisión para mejorar como persona.

“Yo creo que Mario es una de las personas que siempre va a buscar mejorar, y él ya empezó su terapia. Creo que lo comentó en su programa y considero que es un gran paso para ser mejor persona, para sentirse mejor. Si ya empezó, me parece espectacular”, expresó, deseándole lo mejor a su expareja.

Por otro lado, ante la pregunta de que si había considerado acudir a terapia tras su difícil ruptura con Mario Irivarren, Onelia aclaró que no lo cree necesario en este momento. "Considero que no necesito terapia. Gracias a Dios me siento muy tranquila, considero que si en algún momento necesitaría terapia, pues iría", afirmó, destacando que se siente fuerte y feliz, rodeada de su familia y amigos. Aunque no descartó buscar ayuda en el futuro, por ahora, la odontóloga dejó en claro que ha volteado la página.

Mario Irivarren se pronunció tras ruptura con Onelia Molina

El pasado 5 de mayo, Mario Irivarren rompió su silencio en 'Esto es guerra' por primera vez sobre la ruptura con Onelia Molina, quien había confirmado la separación en redes sociales. El chico reality reconoció el fin de su relación, pero destacó que se quedaba con lo mejor de los dos años que compartieron. “Cuando una relación termina, corresponde hacer un anuncio público. Como Onelia menciona, me quedo con el cariño, respeto y todas las experiencias vividas en estos 2 años. Ambos nos vamos a llevar un lindo recuerdo. Hoy se termina nuestra relación, pero siempre va a quedar el cariño, respeto”, expresó con sinceridad.

Irivarren también aprovechó la oportunidad para agradecer a la familia de Onelia Molina por el trato recibido, resaltando lo positivo de su tiempo juntos. “Su familia siempre me trató con amor. No he conocido una mejor mujer que tú en mis 34. Las cualidades le sobran, gracias por todo este tiempo juntos”, agregó. A pesar de la ruptura, el conductor de 'Good Time' dejó abierta la puerta a una posible amistad en el futuro: “Ojalá la vida nos permita, en un futuro no muy lejano, poder ser amigos”, concluyó.