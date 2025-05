Alejandra Baigorria ha vuelto al centro de la atención mediática tras la difusión de un video viral grabado en su reciente boda con Said Palao, celebrada en el Fundo Casablanca de Pachacámac. En la grabación, se la ve conversando con Mario Irivarren, expareja de su mejor amiga, Vania Bludau, mientras Onelia Molina —actual pareja del chico reality— también estaba presente. La situación desató una ola de comentarios en redes sociales y generó especulaciones sobre una supuesta incomodidad entre las partes involucradas.

En medio de la controversia, la empresaria de Gamarra y exintegrante de realitys se pronunció públicamente en el programa 'Esta noche' de 'La Chola Chabuca', dejando en claro que todo fue un malentendido y que su intención nunca fue incomodar a nadie. A lo largo de su intervención, Alejandra Baigorria recalcó el profundo cariño que siente por Vania, una relación de amistad que ha perdurado por más de una década y que tiene incluso una marca imborrable: un tatuaje compartido.

PUEDES VER: Onelia Molina comparte salida con Macarena Vélez tras última entrevista de Alejandra Baigorria y deja emotivo mensaje

El tatuaje que comparten Alejandra Baigorria y Vania Bludau

No es solo una amistad. Alejandra Baigorria y Vania Bludau sellaron su vínculo con un gesto que pocos se atreven a hacer: ambas se tatuaron sus iniciales en la misma parte del cuerpo hace poco más de 10 años. Según reveló la empresaria, las dos decidieron marcar su piel con las letras de sus nombres y apellidos, ubicadas en la zona de la cadera, como símbolo de una amistad que ha superado los años, los rumores y las pantallas.

Alejandra Baigorria y Vania Bludau.

La complicidad entre ambas excombatientes ha sido constante a lo largo del tiempo. En sus redes sociales, han compartido innumerables momentos juntas, incluyendo viajes a destinos paradisíacos como Miami, lo que ha demostrado que su vínculo va mucho más allá de la televisión. A pesar de algunos rumores sobre un supuesto distanciamiento, ambas han desmentido cualquier tipo de alejamiento, manteniéndose siempre cercanas. Este gesto del tatuaje de Alejandra Baigorria y Vania Bludau ha sido interpretado por sus seguidores como un testimonio de lealtad y amor fraternal.

Llanto y emoción en la entrega del bouquet en la boda de Alejandra Baigorria

Durante la fiesta por la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, uno de los momentos más emotivos tuvo como protagonista a Vania Bludau. En medio de la celebración, la novia subió al escenario, tomó el micrófono y, ante la sorpresa de todos, pidió que Vania se acercara. Lo que vino después dejó a más de uno con lágrimas en los ojos.

Vania Bludau.

“Voy a entregar este bouquet a alguien muy especial para mí, va directo de mi corazón, así que Vania Bludau acércate, por favor. Este bouquet es para ti con todo el amor del mundo, cógelo, porque te lo doy yo con todo el amor, porque con ella tengo un tatuaje y una historia”, expresó Alejandra, visiblemente conmovida. Vania, quien disfrutaba de la celebración, no pudo contener las lágrimas al recibir el ramo.

Alejandra Baigorria defiende su amistad con Vania Bludau

Tras la ola de comentarios surgidos en redes sociales por su conversación con Mario Irivarren durante la boda, Alejandra Baigorria decidió romper su silencio y explicar lo ocurrido. En su participación televisiva, aclaró que el fragmento difundido corresponde a una parte editada de una conversación más extensa, y negó rotundamente haber buscado un reencuentro entre Mario y Vania.

“Creo que ha sido malinterpretado porque no está toda la conversación completa. Entonces, ellos van a tener que hablar y tomar la decisión de qué es lo mejor para ambos y yo voy a estar feliz, si Mario es feliz”, explicó la empresaria. Asimismo, destacó que jamás quiso interferir en la relación de Irivarren y Onelia Molina.

Acompañada por su esposo, Said Palao, quien también tomó la palabra en su defensa, Alejandra reafirmó su postura: “Ale no tiene nada que ver. Aprendamos a separar, uno se hace responsable de las palabras, más no de lo que interpreta la gente”, indicó el deportista.

Sobre Onelia Molina, Alejandra fue clara al decir que no se siente en posición de darle consejos, pero dejó abierta la posibilidad de conocerla en un ambiente de cordialidad. “Mi posición siempre será la misma con respecto a Onelia: abrirle las puertas de mi casa para conversar, para conocernos los cuatro. No tendría por qué cambiar”, concluyó.