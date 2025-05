El reciente anuncio de la ruptura entre Onelia Molina y Mario Irivarren, luego de dos años de relación, ha generado un gran revuelo entre sus seguidores. En medio de esta controversia, las cámaras de 'Amor y fuego' se acercaron a Vania Bludau para preguntarle sobre el video viral de la conversación entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria, en la que él mencionaba su intención de llamarla. Tras la difusión, el chico reality se disculpó públicamente y explicó que necesitaba cerrar ciclo con su expareja.

Ante la pregunta directa sobre el video y el supuesto contacto de Irivarren, Vania no dudó en rechazarlo rotundamente. La modelo dejó claro que no tiene ningún interés en retomar la comunicación con el chico reality. Cabe recordar que su ruptura fue conflictiva, en medio de graves acusaciones de maltrato físico y psicológico.

Vania Bludau rechazó presunto contacto con Mario Irivarren

Una vez se desató la polémica, Vania Bludau no tardó en desmarcarse de su expareja, pidiendo que no se le involucrara. Sin embargo, no pudo evitar ser abordada por las cámaras de 'Amor y fuego', quienes la interrogaron sobre lo sucedido en la boda de Alejandra Baigorria, evento que desató la ruptura entre Onelia y Mario. Ante esto, la modelo explicó que su única intención era asistir al matrimonio de su amiga y que no planeaba participar en la fiesta. "Yo he venido a Perú a trabajar en 'El gran chef' y nada más, y fui al matrimonio de mi amiga, y eso que iba a ir al matrimonio nada más, no a la fiesta y mira todo lo que pasó", mencionó.

Cuando se le preguntó directamente sobre el video en el que Mario Irivarren menciona que la llamaría pronto, Vania Bludau fue clara en restarle importancia al asunto. "No te puedo decir más. Mira, ¿yo salgo hablando en alguno de los videos? No, ¿cierto? No soy la indicada para hablar", expresó, dejando en claro que no tenía nada que agregar sobre el tema.

Respecto a las recientes declaraciones de Mario Irivarren, quien se disculpó públicamente con Onelia Molina y explicó que la llamada mencionada era para "cerrar ciclos", la modelo fue tajante. "No, lo tengo bloqueado de todo. (¿Estarías dispuesta a hablarle?) Lo tengo bloqueado de todo", afirmó rotundamente, rechazando cualquier tipo de contacto o reconciliación con él.

Onelia Molina confirma su ruptura con Mario Irivarren

En una reciente entrevista en 'Mande quien mande', Onelia Molina confirmó públicamente que su relación con Mario Irivarren ha llegado a su fin y aclaró los rumores que surgieron tras el ampay en el que ambos fueron captados saliendo de su casa. Según Onelia, Mario pasó la noche en su casa, pero fue para poner un punto final a su relación sentimental.

“Mi relación la doy por terminada con Mario, agradecida por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos pasado. Lo quiero mucho, le deseo lo mejor y para mí ese día fue el cierre de esta bonita etapa, llena de aprendizajes, llena de momentos lindos”, comentó Onelia Molina, dejando en claro que su decisión fue tomada con calma, paz y madurez.