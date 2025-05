La reciente ruptura entre Onelia Molina y Mario Irivarren, luego de dos años de relación, ha conmocionado a sus seguidores y al público en general, especialmente porque se produjo en medio de una gran controversia. Durante la boda de Alejandra Baigorria, Mario Irivarren fue grabado diciendo que planeaba llamar a su exnovia, Vania Bludau, mientras su actual pareja se encontraba a pocos metros, lo que desató muchos comentarios

Tras la ruptura que sorprendió al mundo del espectáculo, Vania Bludau, expareja de Mario Irivarren, publicó un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta sobre la situación. Su mensaje ha generado especulaciones, ya que fue compartido en un momento de gran controversia, lo que provocó que algunos lo vincularan con la polémica entre Onelia y Mario.

Vania Bludau rompe su silencio en medio de la ruptura de Mario Irivarren y Onelia Molina

En medio de la controversia generada por la ruptura de Mario Irivarren y Onelia Molina, Vania Bludau, expareja del chico reality, decidió compartir un mensaje en sus redes sociales. A través de sus historias de Instagram, la participante de ‘El gran chef famoso’ publicó una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia la situación mediática. “Lo leí y me encantó. Llegará el día donde Dios pondrá todas las cosas en su lugar y te dirá: viste, esto es lo que tenía preparado para ti, disfrútalo. Nunca dejes de confiar”, se puede leer en la captura de TikTok que subió.

Mensaje de Vania Bludau en medio de la ruptura de Onelia Molina y Mario Irivarren. Foto: difusión

El mensaje no pasó desapercibido en las redes sociales, donde numerosos internautas lo vincularon con el fin de la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina. Muchos consideraron que la publicación de Vania Bludau estaba dirigida a su expareja, con quien terminó su relación en medio de graves acusaciones de violencia.

Cabe recordar que durante la boda de Alejandra Baigorria, Mario Irivarren, visiblemente bajo los efectos del alcohol, le comentó a la novia que iba a llamar a Vania Bludau al día siguiente, cuando su entonces pareja se encontraba presente. El video se viralizó rápidamente, y tras ello, Mario Irivarren se justificó diciendo que quería hablar con su expareja para "cerrar ciclos", ya que su relación con ella había terminado en 2022 de manera conflictiva.

Vania Bludau rechaza comunicación con Mario Irivarren

Recientemente, Vania Bludau fue abordada por las cámaras de 'Amor y fuego', quienes la interrogaron sobre la controversia entre Mario Irivarren y Onelia Molina. La modelo fue clara al afirmar que no quería involucrarse en la situación. "Yo he venido a Perú a trabajar en 'El gran chef' y nada más, y fui al matrimonio de mi amiga, y eso que iba a ir al matrimonio nada más, no a la fiesta y mira todo lo que pasó", comentó, refiriéndose a su presencia en la boda de Alejandra Baigorria.

Cuando se le preguntó sobre el video en el que Mario Irivarren menciona que la llamaría, Vania Bludau dejó claro que no tenía interés en hablar sobre el tema. "No te puedo decir más. Mira, ¿yo salgo hablando en alguno de los videos? No, ¿cierto? No soy la indicada para hablar", expresó. Además, al ser consultada sobre las disculpas de Mario, quien explicó que la llamada era para "cerrar ciclos", Vania fue tajante: "No, lo tengo bloqueado de todo. (¿Estarías dispuesta a hablarle?) Lo tengo bloqueado de todo", reafirmando su decisión de no retomar contacto con él.