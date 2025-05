Mario Irivarren rompe su silencio sobre el fin de su relación con Onelia Molina: "El daño está hecho"

En la reciente emisión de 'Esto es guerra', Mario Irivarren rompió su silencio tras la confirmación del fin de su relación con Onelia Molina. El guerrero expresó su cariño y afecto por su expareja, lamentando que su vínculo se haya visto afectado debido a los hechos ocurridos en la boda de Alejandra Baigorria. A pesar de la ruptura, Irivarren dejó claro que está abierto a la posibilidad de retomar una amistad con la odontóloga en el futuro, mostrando una actitud reflexiva ante la situación.

Asimismo, Mario hizo eco de las declaraciones de Onelia en 'Mande quien mande'. "Cuando algo se rompe, nunca vuelve a ser lo mismo. El daño está hecho", fueron las palabras de Irivarren. Con estas palabras, el guerrero reconoció que la relación llegó a su fin, pero dejó en claro que mantiene un respeto hacia Onelia, mostrando su disposición para seguir adelante en términos amistosos.

Mario Irivarren habló tras el final de su relación con Onelia Molina

Mario Irivarren habló por primera vez en 'Esto es guerra' sobre el fin de su relación con Onelia Molina, quien había confirmado la ruptura a través de sus redes sociales y ofrecido una reveladora entrevista en 'Mande quien mande'. Durante su intervención, el guerrero reconoció el final de su relación, pero dejó en claro que se quedaba con lo mejor de los dos años que compartieron. “Cuando una relación termina, corresponde hacer un anuncio público. Cómo Onelia menciona, me quedo con el cariño, respeto y todas las experiencias vividas en estos 2 años. Ambos nos vamos a llevar un lindo recuerdo. Hoy se termina nuestra relación, pero siempre va a quedar el cariño, respeto", explicó Irivarren.

El chico reality también destacó el buen trato que recibió de la familia de Onelia, resaltando lo especial que fue su tiempo juntos. "Su familia siempre me trató con amor. No he conocido una mejor mujer que tú en mis 34. Las cualidades le sobran, gracias por todo este tiempo juntos", expresó Mario con un tono reflexivo y sincero. A pesar de la ruptura, no dudó en reconocer el valor de su expareja y lo que vivieron juntos.

Finalmente, Mario Irivarren dejó abierta la puerta a una futura amistad, mostrando una actitud positiva hacia el futuro. “Ojalá la vida nos permita, en un futuro no muy lejano, poder ser amigos", concluyó, dejando claro que, el respeto y el cariño seguirán siendo parte de su vínculo.