Onelia Molina abrió su corazón y reveló detalles inéditos sobre su ruptura con Mario Irivarren durante su participación en el programa 'Mande quien mande'. La chica reality, quien compartió una relación de dos años con el conductor de 'Good Time', explicó cómo el polémico ampay que protagonizaron fue el punto final de su vínculo amoroso. Según Onelia, lo sucedido en la boda de Alejandra Baigorria, donde Mario discutió sobre Vania Bludau, fue un factor decisivo que rompió la confianza entre ambos.

A lo largo de la entrevista, Onelia dejó claro que, aunque guarda cariño por Mario Irivarren, su relación ya no podía continuar. A pesar de los sentimientos compartidos durante su noviazgo, la arequipeña confesó que nunca amó a Mario, algo que sorprendió a los seguidores de la pareja. En sus palabras, la 'guerrera' explicó que la ruptura fue una decisión tomada en busca de su bienestar emocional, subrayando la importancia de priorizar la paz mental sobre cualquier relación sentimental.

La inesperada confesión de Onelia Molina sobre Mario Irivarren

En la entrevista, Onelia Molina fue consultada sobre las declaraciones previas de Mario Irivarren, quien había dicho que "la quería mucho, pero no la amaba". La guerrera sorprendió al confesar que ella sentía lo mismo. "Yo lo quiero muchísimo a Mario (¿Sabes la diferencia no?) Ambos sabemos el concepto, es que no es tanto un 'te quiero' o un 'te amo', Mario y yo sabemos lo que sentimos, nos lo hemos dicho muchas veces y para mí el 'te amo' y el 'te quiero' es solo un título," explicó Onelia.

La influencer agregó que, aunque a Mario le cuesta mucho expresar sus sentimientos, ella se queda tranquila con lo vivido junto a él. "Me quedo tranquila con lo que he vivido con él, con lo que me ha demostrado día a día, lo que me ha hecho sentir y también lo que me ha dicho, porque en cuatro paredes también hemos sido una pareja espectacular."

Cuando María Pía Copello le preguntó si la polémica había influido en sus reflexiones sobre sus sentimientos hacia Mario, Onelia Molina explicó que esa conversación ya había sido discutida previamente entre ambos. “Ese mismo día que hablamos con Mario tocamos este tema, lo hemos hablado y los dos hemos llegado a decirnos las cosas y entender el concepto de un 'te amo' o un 'te quiero', y creo que en él y en mí queda lo que dijimos ese día,” reveló Onelia.

A pesar de la ruptura, la odontóloga dejó claro que sigue teniendo un gran cariño por Mario Irivarren. “Sabe lo que siento por él y lo que le deseo de ahora en adelante. Siempre será una persona importante en mi vida", concluyó.