Alejandra Baigorria y Said Palao se encuentran disfrutando de su luna de miel en la lejana Turquía y recorrerán diversos países europeos por aproximadamente un mes. Pese a encontrarse al otro lado del mundo, la empresaria de Gamarra no ha sido ajena a todo lo que aconteció en su boda con el chico reality y, en una entrevista con 'La Chola Chabuca' para el programa 'Esta noche', rompió su silencio sobre una de las polémicas más grandes: la controversial conversación que tuvo con Mario Irivarren sobre Vania Bludau, expareja del modelo peruano.

Cansada de las críticas y el cargamontón, la exintegrante de 'Esto es guerra' decidió no callar más y contó su versión de los hechos, revelando lo que realmente conversó con Irivarren. "Las cosas siempre pasan por algo (...) Las palabras fueron claras y no hay más que decir ahí, no hay más que inventar. Fue una conversación de amigos, porque yo en ese momento quería que todos la pasen bien", indicó Baigorria visiblemente incómoda.

¿Qué conversó realmente Alejandra Baigorria con Mario Irivarren?

Luego de su boda y la difusión de una polémica conversación que tuvo Alejandra Baigorria con Mario Irivarren, la palabra de la 'gringa de Gamarra' fue una de las más buscadas. Tras varios días, la exchica reality decidió hablar por primera y única vez sobre este clip y sorprendió al revelar qué conversaron exactamente, asegurando además que su intención era que el ambiente en su boda no sea tenso y, por el contrario, quería que todos sus asistentes pasara un buen momento.

"Hay un extracto de la conversación que tuve con Mario. Está clarísimo y es la última vez que voy a hablar. Estaba en mi boda y no quería que nadie se sienta incómodo. Mis palabras están claras, dije 'no sé qué hacer, ahí está Vania (Bludau) atrás', solamente que no está la parte donde yo le digo (a Mario Irivarren) que está Onelia y estamos incómodos o bueno, la conversación que haya tenido que ser entre Mario y yo", expresó Alejandra Baigorria.

"Para todos los que estábamos ahí era incómoda la situación y sentía una atmosfera tensa. Le decía, 'Mario, ¿qué hacemos? ¿Tú te mueves? ¿Yo me muevo? Después, otras cosas que puedan pasar ellos, les compete como pareja", agregó la ahora esposa de Said Palao.

Alejandra Baigorria responde a sus críticos tras video con Mario Irivarren

Muchos usuarios en redes sociales acusaron a Alejandra Baigorria de haber planificado toda esta situación con el único fin de incomodar a Onelia Molina. La teoría de los cibernautas se basa en la clara antipatía y recelo que la empresaria peruana tenía con la odontóloga arequipeña en 'Esto es guerra', donde fueron protagonistas de más de un fuerte enfrentamiento. Sin embargo, esto quedó descartado por la propia influencer, quien respondió fuerte y claro.

"Que yo haya hecho esto adrede, no, es simple, las palabras fueron claras (...) no hay nada de malo. Dejemos un poco el drama con esa parte, ya es algo personal entre ellos como pareja que tienen que resolver y yo no tengo nada que ver", sentenció Alejandra Baigorria.