La empresaria Alejandra Baigorria rompió su silencio desde Turquía, donde disfruta de su luna de miel junto a Said Palao, para referirse por primera vez al incidente que marcó su boda el pasado 27 de abril. Las imágenes difundidas mostraron a su hermana menor, Thamara Medina, en aparente estado de ebriedad, agrediendo físicamente a su madre, Verónica Alcalá, en plena celebración.

El escándalo familiar se viralizó en redes sociales y generó una ola de reacciones. En las imágenes captadas por los asistentes, se observa a Thamara insultando a su madre para luego lanzarle un par de cachetadas y una patada. La situación fue contenida rápidamente por algunos invitados, pero el episodio opacó uno de los días más importantes en la vida de la pareja.

La respuesta de Alejandra Baigorria tras agresión a su madre

Durante su participación en el programa 'Esta noche', Alejandra Baigorria fue consultada sobre el violento altercado. Mostrando serenidad, pero con tono firme, optó por no entrar en detalles para evitar ahondar en una situación que, según sus propias palabras, debe resolverse en el ámbito privado.

“Es un tema que no me gustaría tocar, es superdelicado, siento, es algo que se tiene que resolver dentro de cuatro paredes para no afectar a nadie (...) simplemente decir que estoy tranquila y estoy contenta en mi luna de miel. Es un tema familiar que se va a tener que resolver, pero prefiero mantenerme al margen de opinar (...) ante esto prefiero simplemente dejarlo para que se resuelva en casa”, expresó Baigorria.

La empresaria, que selló su unión con el integrante de 'Esto es guerra' en una emotiva ceremonia rodeada de familiares y amigos, reconoció que el momento fue doloroso y complejo. Sin embargo, recalcó que ya conversó personalmente tanto con Thamara Medina como con Verónica Alcalá para intentar mediar en la situación.

“No me siento con las ganas de hablar del tema, se puede prestar para muchas cosas, y las cosas que yo las tengo que decir a Thamarita y a mi mamá se las he dicho en su momento como tiene que ser, es un momento complicado de hablar y expresar, ya está, espero que en el camino se resuelva, no quiero afectar a nadie", concluyó Alejandra Baigorria.