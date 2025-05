En medio del más reciente escándalo que sacude la farándula local, Said Palao decidió no quedarse callado y salió a hablar desde Turquía, donde se encuentra disfrutando su luna de miel con Alejandra Baigorria. El chico reality sorprendió al referirse al conflicto protagonizado por Mario Irivarren y Onelia Molina, el cual indirectamente involucró a su pareja sin razón aparente, según confiesa.

Durante una videollamada con el programa 'Esta noche' de la Chola Chabuca, Said dejó claro que no permitirá que terceros alteren la estabilidad emocional de Alejandra. Con una postura firme, se distanció del drama generado por Mario, sobre todo tras la inesperada mención de Vania Bludau, y dejó un mensaje que no pasó desapercibida: “Yo también escucho y yo entiendo la situación para Onelia y sí, es bastante complicada escuchar la manera de Mario al decir que 'yo quiero llamar a Vania al día siguiente', pero esas son sus palabras”.

La boda que lo cambió todo

El reciente escándalo que estalló entre Mario Irivarren y Onelia Molina no solo ha remecido el entorno televisivo, sino que también salpicó de manera inesperada a Alejandra Baigorria. Todo se originó en la mediática 'boda del año' donde un comentario desafortunado de Mario encendió la chispa de una nueva polémica.

Desde Turquía, en plena luna de miel, Said Palao decidió alzar la voz para ponerle un alto a las especulaciones, dejando en claro que su pareja no tiene ningún vínculo con el altercado y no quiere que el público mencione a su esposa como la culpable del asunto. “Yo, la verdad, lo siento por que es una recarga para Ale, cuando Ale no tiene nada que ver en esa situación, como ella lo dice, es algo entre Mario y y Onelia”, acotó.

Protección de Said Palao a Alejandra Baigorria

El competidor de reality fue enfático al deslindar a Alejandra del problema entre su excompañero Mario Irivarren y la influencer Onelia, y mostró empatía hacia esta última. Aun así, Palao remarcó que su principal preocupación es que su pareja no se vea afectada por lo que él considera un conflicto ajeno.

Durante su participación en el programa 'Esta noche' de la Chola Chabuca, vía videollamada, enfatizó que protegerá a Alejandra de cualquier situación que pueda perturbarla emocionalmente. Su contundente postura ha sido aplaudida por los seguidores de la pareja, quienes celebran la madurez con la que enfrentó el momento.