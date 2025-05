En una reciente entrevista para el programa 'Esta noche' con La Chola Chabuca, Alejandra Baigorria se refirió a la controversia que surgió tras la difusión de un video grabado durante su boda con Said Palao. En las imágenes se le ve conversando con Mario Irivarren sobre su exnovia Vania Bludau, mientras Onelia Molina, actual pareja del chico reality, estaba presente. La empresaria aseguró que no se siente responsable por lo ocurrido y enfatizó que todo fue un malentendido que la pareja tendrá que arreglar.

Poco después de estas declaraciones, Onelia Molina sorprendió al mostrarse en redes sociales compartiendo un momento ameno con Macarena Vélez, ex de Said Palao. La reunión entre ambas no pasó desapercibida, ya que se dio en pleno escándalo mediático. Además, la influencer había mostrado recientemente su apoyo a Onelia en medio de la controversia.

Onelia Molina reaparece junto a Macarena Vélez tras entrevista de Alejandra Baigorria

Este sábado 3 de mayo, desde Turquía, donde disfruta de su luna de miel con Said Palao, Alejandra Baigorria ofreció una entrevista en la que rompió su silencio sobre la polémica generada durante su boda. La empresaria aclaró que su única intención al conversar con Mario Irivarren —quien insinuó que llamaría a su ex Vania Bludau— fue evitar malentendidos o situaciones incómodas entre los invitados, sin imaginar que dicha conversación provocaría una crisis en la relación entre Mario y Onelia Molina.

Onelia Molina y Macarena Vélez. Foto: difusión

Pocas horas después de las declaraciones de Alejandra Baigorria, Onelia Molina se dejó ver en redes sociales compartiendo una salida con Macarena Vélez, expareja de Said Palao y su amiga cercana, quien ya le había mostrado su respaldo tras la polémica en la boda. En sus historias, Onelia publicó una fotografía junto a la influencer y otra amiga, acompañado de un mensaje afectuoso: “Las quiero”, escribió la odontóloga. Esta coincidencia temporal generó comentarios en redes, ya que la aparición pública se dio justo luego de las palabras de la empresaria.

Asimismo, el fin de semana también se evidenció una aparente distancia entre Onelia Molina y Mario Irivarren, pese a que ambos pasaron la noche juntos en la casa de la guerrera tras la polémica y el pedido de disculpas del conductor de 'Good Time'. Mientras Mario celebraba el cumpleaños de su padre con su familia, Onelia fue vista en un restobar de Miraflores acompañada por un grupo de amistades, entre las que nuevamente destacó Macarena Vélez.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre Onelia Molina?

Durante su entrevista desde en 'Esta noche', Alejandra Baigorria fue consultada sobre la polémica generada tras su conversación con Mario Irivarren durante su boda. La empresaria aclaró que en ningún momento quiso causar un problema entre Mario y Onelia Molina: “Bueno, yo no me siento quién para aconsejar a nadie, no quería que esto pasara en ningún momento, jamás, somos mujeres”.

También señaló que la situación fue malinterpretada debido a que no se mostró la conversación completa. En ese sentido, aseguró que nunca le pidió a Mario que contactara a su ex, Vania Bludau. Finalmente, reafirmó su disposición a llevar las cosas en buenos términos con la actual pareja de Irivarren. “Entonces, ellos van a tener que hablar y tomar la decisión de qué es lo mejor para ambos y yo voy a estar feliz, si Mario es feliz. Mi posición siempre será la misma con respecto a Onelia: abrirle las puertas de mi casa para conversar, para conocernos los cuatro. No tendría por qué cambiar”, concluyó la 'Gringa de Gamarra'.