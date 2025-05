Alejandra Baigorria rompió su silencio desde Turquía, donde se encuentra disfrutando de su luna de miel con Said Palao, y habló por primera vez sobre los momentos más emotivos y difíciles que rodearon su boda celebrada el pasado 26 de abril. En una reciente entrevista con La Chola Chabuca en 'Esta noche', la empresaria y figura televisiva se mostró conmovida al recordar lo vivido ese día, especialmente al referirse al rol fundamental que tuvo su madre, Verónica Alcalá, durante la ceremonia.

Baigorria no pudo evitar las lágrimas al contar que su madre vivió su boda como si fuera propia, ya que en su juventud no pudo tener la celebración que soñaba. Según relató Alejandra, Verónica se vio forzada a casarse en un contexto marcado por las presiones sociales de la época, lo que le impidió disfrutar de ese momento como realmente deseaba. Esta profunda conexión emocional entre madre e hija hizo que el enlace matrimonial tuviera un significado aún más especial para ambas.

Alejandra Baigorria se conmueve al recordar la historia de su madre

Durante su entrevista con La Chola Chabuca, Alejandra Baigorria no pudo contener la emoción al hablar del rol especial que tuvo su madre, Verónica Alcalá, en su boda. El momento más emotivo se produjo cuando la conductora destacó la evidente felicidad de Verónica durante la ceremonia. Fue entonces que Alejandra reveló que su matrimonio también fue una forma de rendir homenaje a los sueños no cumplidos de su madre.

La empresaria contó que su madre fue obligada a casarse muy joven con su padre Sergio 'Cheky' Baigorria, sin poder tomar decisiones sobre su propio enlace. “Mi mamá se casó con mi papá cuando tenía 17 para 18 años, si no me equivoco, porque estaba embarazada de mí. Obviamente a ella la obligaron a casarse, porque en esa época era: ‘está embarazada, te casas’”, relató conmovida. Alejandra explicó que su madre no tuvo la oportunidad de elegir su vestido ni de planear su boda como lo hubiera querido. “Le pusieron un vestido que había por ahí, le estamparon un buqué que había por ahí, y ella, pues, no vivió esto”, añadió con tristeza.

La actual esposa de Said Palao compartió que su madre vivió intensamente cada detalle de su boda, emocionándose como si fuera la suya propia. “Ella lloraba y me decía: ‘estás viviendo el sueño que yo siempre quise vivir y no pude’, ya que a ella le impusieron las cosas. La vi tan bien, tan feliz”, expresó.

Alejandra Baigorria se pronuncia sobre agresión de su madre a manos de su hermana menor

En otro momento destacado de 'Esta noche', Alejandra Baigorria se refirió por primera vez al tenso incidente familiar ocurrido durante la recepción de su boda, cuando su hermana menor, Thamara Medina, agredió físicamente a su madre, Verónica Alcalá. Aunque se mostró serena, la empresaria evitó profundizar en los detalles y dejó claro que se trata de un asunto que prefiere mantener en privado. “Es un tema que no me gustaría tocar, es superdelicado (...) simplemente decir que estoy tranquila y estoy contenta en mi luna de miel”, declaró.

La exchica reality confirmó que ya tuvo conversaciones con ambas involucradas en un intento de reconciliación, aunque reconoció lo difícil del momento. Con tono reservado, sostuvo: “No me siento con las ganas de hablar del tema (...) las cosas que yo las tengo que decir a Thamarita y a mi mamá se las he dicho en su momento como tiene que ser”. Finalmente, expresó su deseo de que este conflicto pueda solucionarse con el tiempo y sin hacer daño a nadie: “Espero que en el camino se resuelva, no quiero afectar a nadie”, concluyó.