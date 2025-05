Alejandra Baigorria y Said Palao estarán de luna de miel aproximadamente 1 mes. Foto: Captura América TV

Alejandra Baigorria y Said Palao estarán de luna de miel aproximadamente 1 mes. Foto: Captura América TV

La reciente boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao no solo ha capturado la atención de sus seguidores por lo emotivo del evento, sino también por las revelaciones que la pareja ha hecho en televisión. Durante su visita al programa 'Esta noche', conducido por 'La Chola Chabuca', los recién casados se animaron a compartir aspectos privados de su noche de bodas y su luna de miel, dejando boquiabiertos a los espectadores.

Ambos mostraron una complicidad evidente, pero fueron las declaraciones espontáneas y sin filtros lo que más llamó la atención. Baigorria no dudó en hablar con sinceridad sobre lo vivido después del matrimonio, mientras que Said Palao sorprendió al expresar su entusiasmo por el futuro familiar, despertando rumores sobre un posible embarazo.

Curiosos detalles sobre la noche de bodas entre Alejandra Baigorria y Said Palao

En un ambiente distendido y lleno de risas, Alejandra Baigorria y Said Palao revelaron cómo vivieron el inicio de su vida como esposos. La empresaria, conocida por su franqueza, no se guardó nada al hablar de la noche de bodas. “Fue intensa. Me puse en condiciones. Luego de botar todo el alcohol que tenía en el cuerpo”, dijo entre risas, refiriéndose al agotador día de celebración.

Por su parte, Palao relató que, antes de cualquier otro plan, ambos optaron por relajarse tras una jornada maratónica. “Nos metimos a un baño, pero para liberarnos de todo. Ale estaba trajinando desde las 5 a.m., yo desde las 7 a.m., y un baño nos refrescó bastante, y a Ale más”, comentó. El testimonio evidenció el cansancio acumulado, pero también el cariño con el que ambos recuerdan ese momento.

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrada el pasado sábado 26 de abril, reunió a familiares, amigos y figuras del entretenimiento. El evento fue cubierto por diversos medios y se convirtió en tendencia en redes sociales, reforzando la popularidad de esta pareja que nació en las pantallas de la televisión.

Said Palao desata rumores de posible embarazo de Alejandra Baigorria

Uno de los momentos más comentados de la entrevista con 'La Chola Chabuca' fue cuando Said Palao habló con ternura sobre su esposa. “Saben que Ale es una excelente mujer, una excelente persona, una excelente hija, y ahora que es mi esposa, saben que va a ser también una hermosa y muy buena madre, de todas maneras”, expresó visiblemente emocionado.

Estas palabras provocaron una ola de especulaciones entre los fans, quienes se preguntan si la pareja estaría esperando un bebé. Si bien no hubo confirmación oficial, fue Alejandra Baigorria quien avivó aún más los rumores al decir, en tono cómplice: “De repente regresamos tres, como dicen, no sabemos”.

Cabe destacar que la pareja ha declarado en diversas oportunidades su deseo de formar una familia. La luna de miel, según lo relatado, habría fortalecido ese anhelo. El entorno familiar también respalda la unión. Said reveló que sus hermanas están felices con la relación y que la familia en pleno celebra el nuevo camino que inician como esposos.