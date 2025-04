La relación amical entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria, forjada durante más de una década en realities como 'Combate' y 'Esto es guerra', parece haber llegado a un abrupto quiebre. La reciente boda de la empresaria con Said Palao, marcada por una escena viral protagonizada por Irivarren y su ex, Vania Bludau, habría generado un conflicto que trascendió las redes sociales.

Durante la celebración, las cámaras captaron al también influencer en aparente estado de ebriedad, susurrando al oído de Baigorria: “Dile que mañana la llamo”, en alusión a Bludau, quien también asistió al evento. Este gesto, ampliamente difundido en TikTok, desató una ola de especulaciones sobre su relación actual con su pareja, Onelia Molina, y su vínculo con Alejandra.

Mario Irivarren y Alejandra Baigorria ya no se siguen en Instagram

En medio de esta controversia, usuarios de redes sociales detectaron que Mario Irivarren y Alejandra Baigorria dejaron de seguirse mutuamente en Instagram, una señal clara del distanciamiento que atraviesan. Aunque ninguno de los protagonistas ha emitido un comunicado oficial, esta acción virtual alimenta las versiones de una ruptura en la relación que mantenían desde hace más de 10 años.

Algunos cibernautas señalan que la tensión se habría incrementado tras la decisión de Alejandra de invitar a Mario, pero no a Onelia Molina, a su boda. Aunque posteriormente se disculpó públicamente con la odontóloga, los roces parecen haberse agudizado. La escena viral entre Irivarren y la empresaria de Gamarra, en pleno evento, habría sido la gota que colmó el vaso, desencadenando conflictos en la relación de la arequipeña y el integrante de 'Esto es guerra'.

Hasta la fecha, Onelia Molina no ha confirmado el estado actual de su romance con Mario Irivarren. En declaraciones para 'América espectáculos', indicó: “Con el tiempo las cosas se van a decir, se van a aclarar. Ahora quiero tomarme un tiempo para estar tranquila. No quiero hablar del tema porque sí me afecta”.

La historia de la amistad entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria

La amistad entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren comenzó en 2013, durante su participación en el reality 'Combate'. En ese entonces, la empresaria mantenía una relación con Mario Hart, pero eso no impidió que Irivarren, apodado 'Calavera coqueta', mostrara interés por ella. Pese al rechazo, ambos lograron forjar una relación amical que se mantuvo incluso tras la salida del programa.

Más adelante, coincidieron en 'Esto es guerra', donde fortalecieron aún más su vínculo. La llegada de Vania Bludau, mejor amiga de Alejandra y pareja de Mario del 2020 hasta el 2022, hizo que la relación entre los tres se volviera aún más estrecha. No obstante, con el fin del romance entre Vania Bludau y Mario Irivarren, las cosas comenzaron a tornarse complejas.

El panorama se complicó aún más cuando Irivarren inició una relación sentimental con Onelia Molina, con quien Alejandra había tenido fuertes enfrentamientos en 'Esto es guerra'. Por respeto a su nueva pareja, Mario habría comenzado a tomar distancia de su amiga de toda la vida, marcando el inicio de un enfriamiento que hoy parece llegar a su punto más álgido.

El episodio en la boda y las reacciones posteriores podrían haber sido determinantes en esta ruptura amical. A ello se suma la presión pública y mediática que acompaña a cada paso de los protagonistas, intensificando las tensiones personales.